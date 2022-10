Häuser bauen, kaufen, verkaufen: ZVW-Messe in Waiblingen verschafft Überblick

Jetzt eine Immobilie kaufen oder verkaufen? Wie haben sich die Preise entwickelt, und vor allem: Mit welchem Angebot dürfen Kaufinteressierte im Rems-Murr-Kreis rechnen? Auf der Immo-Messe des Zeitungsverlages Waiblingen (ZVW) am Wochenende, 22. und 23. Oktober, wird jeder und jede Antworten in Fülle erhalten, und zwar von Experten in Präsenz.

Jens Wichering, beim Zeitungsverlag Waiblingen für die Event- und Messeorganisation zuständig, hatte in letzter Zeit eine Menge Interessierte an der Strippe, die ungeduldig nachfragten: Was ist mit der Immo-Messe? Findet sie wieder statt – nach zwei Jahren coronabedingten Ausfalls?

Ja, sie findet statt, und zwar diesen Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober, jeweils von 11 bis 17 Uhr im Waiblinger Bürgerzentrum. „Wir sind froh, dass wir endlich wieder durchstarten können“, sagt Jens Wichering. 22 Aussteller sind vertreten. Renommierte Immobilienfirmen aus der Region, Kreditinstitute, Experten von der Einbruchprävention der Polizei, eine Bausparkasse und viele andere nutzen die Chance, wieder persönlich mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. „Es lohnt sich zu kommen“, verspricht Wichering.

In diesen von Unsicherheit geprägten Zeiten rechnet der Zeitungsverlag mit großem Andrang bei der 21. Immo-Messe. Voraussichtlich werden Markteinschätzungen von Fachleuten aus der Immobilienbranche besonders gefragt sein: Wer schon länger darüber nachdenkt, eine Immobilie zu verkaufen – sollte er oder sie das Projekt jetzt zügig angehen? Worauf muss man als Kaufinteressent ganz besonders achten, und wie schätzen Fachleute die Entwicklung der Zinsen kurz- und mittelfristig ein?

Selbstverständlich kann niemand Garantien auf Prognosen abgeben, ganz besonders nicht in diesen von Krisen geprägten Zeiten. Letztlich wird jeder selbst wählen müssen, welche Eckpunkte für eine Kauf- oder Verkauf-Entscheidung als ausschlaggebend zu bewerten sind. Auf der Immo-Messe sind jedenfalls sämtliche Fachleute der Immobilienbranche aus dem Rems-Murr-Kreis vertreten, und man kann ihnen hemmungslos Löcher in den Bauch fragen.

Angesichts dessen, dass sich in Medien verbreitete Informationen über den Immobilienmarkt zum Teil widersprechen oder die Situation sich lokal sehr unterscheidet, lohnt ein persönlicher Check: Einen Gesamtüberblick übers Angebot verschaffen sich Besucherinnen und Besucher bei einem Messerundgang viel einfacher, als wenn sie nächtelang das Internet durchstöbern – und am Ende verunsicherter sind als zuvor.

Im Welfensaal des Waiblinger Bürgerzentrums finden sowohl am Samstag als auch am Sonntag eine Reihe von Fachvorträgen statt. Die Themen: Hausverrentung – eine Alternative zum Verkauf, Einbruchschutz, Fördermöglichkeiten der KfW und der L-Bank, Energiemanagement im Einfamilienhaus, Chancen und Risiken des privaten Immobilienverkaufs, Baunebenkosten und Baufinanzierung.

Jens Wichering vom Zeitungsverlag Waiblingen blickt mit großer Spannung der Messe entgegen. Bereits im Frühjahr hatte der ZVW eine Baumesse in Schorndorf veranstaltet, die bestens lief, wie Wichering berichtet: „Die Aussteller waren hochzufrieden.“