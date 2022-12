Hütten auf Wiesen im Rems-Murr-Kreis: Wer darf was?

Jahrzehntelang hat’s keinen interessiert, und nun sollen Stücklesbesitzer zu große Hütten abreißen? Kann ja wohl nicht wahr sein, denkt sich der eine oder die andere kopfschüttelnd. Wo, bitteschön, soll der Aufsitzrasenmäher hin, und haben die sich schon mal überlegt, was Streuobstwiesenbesitzer so alles für den Umweltschutz leisten?

Die Waiblinger Landtagsabgeordnete Swantje Sperling (Grüne) scheint mit ihrem Vorstoß ins Schwarze getroffen zu haben. Sie setzt sich für eine „Neubewertung der umstrittenen Geschirrhütten in Streuobstwiesen ein“. In einem Schreiben an die Chefin des baden-württembergischen Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen, Nicole Razavi, fragt sie zusammen mit ihrem Fraktionskollegen Dr. Markus Rösler, ob man nicht den Besitzern der betreffenden Hütten entgegenkommen und ihre Grundstücke als „Sondergebiete für Streuobst und Erholung“ ausweisen könnte? Oder warum novelliert man nicht gleich den strittigen Kleinbautenerlass?

Sperling möchte nichts anderes als ein legales Schlupfloch schaffen: die Hütten sollen stehen bleiben können.

Bestandsschutz für Hütten, die vor 1965 erbaut sind

Sowieso fordert niemand einen Abriss, sofern eine Hütte vor 1965 erbaut worden ist: In diesem Fall gewährt der Kleinbautenerlass Bestandsschutz. Grundsätzlich sind aber private Hütten laut Landratsamt im Außenbereich nur bis zu 20 Kubikmeter genehmigungsfähig. Sofern das Grundstück in einem Landschaftsschutzgebiet oder im Naturpark liege, seien nur 15 Kubikmeter erlaubt. „Nur, weil Ihre Hütte oder Scheune schon Jahrzehnte dort steht und größer ist als 20 Kubikmeter, können Sie diese nicht einfach abreißen und einen identischen Ersatz errichten“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Befürchtung: „Sondergebiete“ wären binnen kurzem eingezäunt

Ob Swantje Sperling mit ihrem Ansinnen durchdringen und via Sondergebiete-Sonderregelung Hüttenschutz erreichen wird, ist offen: Langsam, langsam, so schnell geht das nicht, heißt es sinngemäß beim Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg nach einer Anfrage dieser Zeitung: Das entsprechende Fachreferat arbeite an einer Antwort, die man allerdings zuerst der Politikerin zukommen lassen werde und nicht vorab der Presse.

Unterdessen gilt's die Begriffe Garten, Gartenhütte, Gartenhausgebiet, Stückle, Gerätehütte, Freizeitgrundstück, Wochenendhaus und Wochenendhausgebiet sorgfältig auseinanderzuhalten, darauf macht Leser Manfred Steinmetz aus Rudersberg aufmerksam. Es gelten jeweils unterschiedliche baurechtliche Vorgaben. Aus Steinmetz' Sicht zeugt das Verlangen der beiden Grünen-Politiker, „Sondergebiete für Streuobst und Erholung“ auszuweisen, „leider nicht von Praxisnähe und Problemkenntnis“. Der Rudersberger befürchtet, dass dann die Grundstücke innerhalb kürzester Zeit „massiv eingezäunt“ oder mit „blickdichten, unserer heimischen Fauna meist nicht dienlichen Hecken umgeben“ wären. Ein weiteres Schreckensszenario malt Manfred Steinmetz an die Wand: Es würden in „Sondergebieten“ vermutlich recht schnell „quietschfarbige Rutschbahnen, Schaukeln, Trampoline oder Baumhäuser“ aufgebaut, ferner womöglich Pergolen, Sitzgarnituren, Grillstellen jeglicher Art und Größe, weiße Wasserbehälter, bunte Lichterketten, Fahnenmasten, TV-Schüsseln, Wohnwagen ...

"Wiesenmöblierung" muss verschwinden

Wegen mehr oder weniger quietschfarbener Rutschbahnen und einer Reihe weiterer Gerätschaften, die Bürgerinnen und Bürger im Außenbereich aufgestellt hatten, gibt's in diversen Gemeinden seit langem schon Ärger. Allein im Sommer 2021 hatte das Baurechtsamt des gemeinsamen Verbands der drei Kommunen Winnenden, Schwaikheim und Leutenbach rund 300 Beanstandungen verschickt und gefordert, „Wiesenmöblierung“ müsse verschwinden.

Was hat sich seitdem getan?

„Bei der Gewährung von Fristen war der Gemeindeverwaltungsverband Winnenden in der Vergangenheit sehr großzügig“, berichtet Franziska Götz, Sprecherin der Stadt Winnenden. In Winnenden betreffe der größte Teil der Fälle unerlaubter Bebauung im Außenbereich keine Geschirrhütten, sondern andere „unerlaubte Baulichkeiten“ wie zum Beispiel Gartenhäuser mit zum Aufenthalt bestimmten Räumen, zu große Gartenhäuser in Gartenhausgebieten oder gleiche mehrere derartige Gebäude auf einem einzigen Grundstück. „Dazu kommen Einfriedungen, Mauern, massiv errichtete Sitzgruppen und Grills, Terrassen und Überdachungen, Betontreppen, Stellplätze und Tore“, heißt es in Franziska Götz' Antwort auf eine Anfrage dieser Zeitung. Geduldet würden „Sandkästen und Schaukeln, solange Kinder bis 14 Jahre da sind, welche diese nutzen.“

Abbruchsverfügungen bereits erlassen

Was Geschirrhütten im Außenbereich beziehungsweise deren maximal erlaubte Größe angeht, drückt der Gemeindeverwaltungsverband Winnenden zumindest teilweise ein Auge zu. Beanstandet werde eine solche Hütte erst ab einer Überschreitung von 10 Prozent, also wenn sie 22 Kubikmeter oder größer sei. „Geschirrhütten, die zum Beispiel in Landschaftsschutzgebieten standen, wurden bereits auf unsere Veranlassung hin zurückgebaut“, so Franziska Götz. Abbruchsverfügungen seien unter anderem auch schon für Hütten erlassen worden, die auf Grundstücken standen, auf welchen bereits eine weitere Hütte steht.

Dieser Tage erst ging's in einer Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden um die Frage, ob man sich für eine Veränderung der baurechtlichen Bestimmungen starkmachen möchte. Der noch immer gültige Kleinbautenerlass hat jedenfalls schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel. Er stammt aus dem Jahr 1978. Damals schrieb man „Erlass“ noch mit „ß“, und auch sonst hat sich seitdem einiges in der Welt verändert.

Vorschlag: Zentral gelegene Gemeinschaftsschuppen verwenden

Manfred Steinmetz macht unterdessen einen Vorschlag, auch mit Blick auf Swantje Sperlings Ansinnen, dass beispielsweise Aufsitzrasenmäher und andere große Geräte irgendwo untergebracht werden müssten: „Eine sinnvolle Lösung des Geräteunterbringungsproblems sehe ich in zentral gelegenen, auch gestalterisch eingepassten Gemeinschaftsschuppen. An oft begangenen Wegen gelegen und vom örtlichen Ordnungsdienst beobachtet, bieten solche Bauten mehr Gewähr vor Einbruch und 'Individualisierung' der Landschaft.“