Harte Zeiten für Pendler: Viel Verdruss diesen Mittwoch (22.3.) in Schorndorf

Wie in einer Sardinenbüchse steckte Pendler Martin Görtz am Mittwochmorgen in einer völlig überfüllten S-Bahn fest. Der 28-jährige Schorndorfer wusste, dass er es auf seiner Pendlerstrecke nach Stuttgart ab diesen Mittwoch mit Schienenersatzverkehr zu tun haben würde. Wegen Gleisbauarbeiten verkehrt zurzeit nur ein Teil der Züge, deshalb der Ersatzverkehr.

Go-Ahead verspricht Verbesserungen

Womit Martin Görtz aber nicht gerechnet hatte: Es standen um 6.49 Uhr in Schorndorf nur zwei Busse zur Verfügung, in welche Fahrgäste aus dem Regio aus Aalen umsteigen sollten. Viel zu wenig, wie sich schnell herausstellte: Die Busfahrer mussten die Türen schließen, obwohl noch 70 bis 80 Fahrgäste an der Haltestelle standen, wie Martin Görtz schätzt.

Für diesen Ersatzverkehr ist Go-Ahead zuständig. Das Unternehmen verspricht Verbesserungen zumindest ab 27. März: Dann sollen laut einer Sprecherin um 6.49 Uhr drei statt zwei Gelenkbusse in Schorndorf bereitstehen, um die Fahrgäste nach Waiblingen zu bringen. Um 7.19 Uhr fährt nur ein Gelenkbus. In diesem Bus saßen diesen Mittwoch laut der Sprecherin nur sieben Fahrgäste – was kein Wunder ist, weil ja kurz vorher die S-Bahn fährt.

Genau diese Alternative hat Martin Görtz notgedrungen genutzt, denn er hatte es nicht in einen der Busse geschafft. Also stieg er in Schorndorf in die S-Bahn um 7.18 Uhr. Es verkehren diese Woche trotz Bauarbeiten S-Bahnen zwischen Schorndorf und Waiblingen – aber längst nicht alle. Die Folge, wie Martin Görtz weiter berichtet: komplette Überfüllung. Bereits an der Haltestelle Stetten-Beinstein „ging nichts mehr“, sprich: Auch hier blieben Fahrgäste am Bahnsteig stehen. Nach anderthalb Stunden kam der 28-Jährige schlussendlich in Stuttgart an.

Das kann heiter werden in den nächsten Monaten

„Ich habe Verständnis dafür, dass es Baustellen gibt“, betont Martin Görtz. Worüber er sich allerdings „ziemlich enttäuscht“ zeigt, ist die Tatsache, dass doch absehbar war, was passieren würde, wenn der Ersatzverkehr nicht funktioniert.

Das kann ja heiter werden die nächsten Monate: Es stehen eine Reihe von Sperrungen an, die massivste in der Zeit von 12. Mai bis 9. Juni: Dann enden alle S-Bahnen aus Schorndorf und Backnang sowie alle Regionalzüge aus dem Ostalbkreis in Waiblingen. Zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt verkehren dann gar keine Züge. Es werde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet, kündigt die Bahn an – was fast wie eine Drohung klingt: Wenn schon eine vergleichsweise kleinere Baustelle, wie sie jetzt zwischen Schorndorf und Waiblingen wegen Gleisbauarbeiten eingerichtet ist, zu solchen Problemen führt wie am Mittwochmorgen – womit dürfen Fahrgäste dann ab 21. April rechnen, wenn Teilsperrungen anstehen? Und erst recht ab 12. Mai während der Vollsperrung?

Genau das fragen sich außer Martin Görtz noch Zigtausende andere Pendlerinnen und Pendler. Der Alltag vieler Menschen werde „in einem Ausmaß beeinträchtigt, was – glaube ich– vielen noch gar nicht ganz klar ist. Zumal ja bis heute noch keine Alternativen bekannt sind“, schreibt eine Bürgerin aus Hohenacker, die nicht namentlich genannt werden will.

Noch kein Konzept für Ersatzverkehre

Es stimmt, wie ein Bahnsprecher am Mittwoch erneut bestätigte: Es existieren tatsächlich noch keine Konzepte für Ersatzverkehre während der Sperrzeiten. „Was ist mit Jugendlichen, die noch weitere Anfahrten haben und auf die Bahn angewiesen sind und kein Motorrad haben? Den Bahnverantwortlichen sollte dringend mal jemand die Situationen der realen Menschen darlegen“, fordert die Frau aus Hohenacker. Nicht nur sie hat sich sehr geärgert über ein Schreiben der Deutschen Bahn, das sie dieser Tage im Briefkasten fand: Zum 1. Mai wandelt sich das VVS-Abo ins Deutschlandticket. „Wir kümmern uns darum, dass Sie mit Ihrem Abo künftig deutschlandweit den ÖPNV nutzen können“, verspricht die Bahn in diesem Schreiben und behauptet: „Auf uns ist Verlass.“ Empfänger/-innen dieses Schreibens fühlen sich verhöhnt.

Wer kann, bleibt so oft wie möglich im Home-Office

Verlassen kann sich unterdessen Martin Görtz aufs Verständnis seines Arbeitgebers. Viele seiner Kolleginnen und Kollegen pendeln aus dem Rems-Murr-Kreis oder aus anderen Landkreisen nach Stuttgart. Martin Görtz wird mit Blick auf die zu erwartenden noch viel massiveren Einschränkungen im Bahnverkehr versuchen, so oft wie nur möglich im Home-Office zu arbeiten – doch immer sei das nun mal nicht möglich, sagt der Schorndorfer, der in Stuttgart bei einer Bank arbeitet. Mit dem Auto nach Stuttgart zu fahren, sei für ihn keine Alternative – was jede(r) sofort versteht, die oder der die Parkplatzsituation in Stuttgart und die Preise fürs Parken dort kennt.

Vom Vorhaben, Fahrgäste besser über Störungen und Ersatzverkehre informieren zu wollen, hatte S-Bahn-Geschäftsführer Dirk Rothenstein vor wenigen Tagen im Verkehrsausschuss der Regionalversammlung in Stuttgart berichtet. Solche Ankündigungen haben Regionalrätinnen und -räte schon öfter gehört, doch hapert’s an der Umsetzung.

Am Mittwoch früh wussten Fahrgäste jedenfalls mangels Informationen nicht, wo denn nun genau der Ersatzbus fährt, berichtet Pendler Martin Görtz – wobei in diesem Fall Go-Ahead für den Ersatzverkehr zuständig ist. Ein anderer Pendler, der von Endersbach aus in Richtung Schorndorf den Ersatzverkehr der Bahn nutzen musste und wollte, schreibt, er habe so gut wie keine Hinweise finden können, wo die Ersatzbusse halten.

Information ist aber das A und O. Ihre Halbwertszeit ist dieser Tage gering.