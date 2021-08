Die Aussagen der Frauen ähneln sich sehr. Sieben Personen haben sich inzwischen nach einer Veranstaltung in Auenwald am Samstag, 24. Juli, bei der Polizei gemeldet, darunter ein Mann. Vier Frauen sind bereits vernommen. Sie alle berichten von „Filmriss“, Aussetzern, Erinnerungslücken. Der Verdacht liegt nahe, jemand hat bei dieser Veranstaltung, einem Konzert nahe Schloss Ebersberg in Auenwald, absichtlich Leute mit k.o.-Tropfen schachmatt gesetzt.

Bewiesen ist bisher nichts. Das