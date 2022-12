Hausärzte-Streik am 7.12.: Bleiben auch Kinderarzt-Praxen im Rems-Murr-Kreis zu?

Am Mittwoch, 7. Dezember, werden wieder Hausarztpraxen im Rems-Murr-Kreis geschlossen bleiben. „Die Bundesregierung ignoriert die ambulante Versorgung komplett und bringt sie damit in große Gefahr“, mahnt Michael Eckstein. Der hausärztliche Internist organisiert für den Ärzteverband Medi Baden-Württemberg den Protesttag. Die jüngst abgeschaffte Neupatientenregelung (Extra-Vergütungen für neue Patientinnen und Patienten) sei dabei nur eine von vielen politischen Fehlentscheidungen und Entwicklungen, die Medi kritisiert. Doch was ist mit den niedergelassenen Kinderärzten? Die Kinder- und Jugendmediziner sind gewissermaßen die Hausärzte der jüngsten Patienten und durch die aktuelle RSV-Welle ausgelasteter denn je. Werden auch sie am Mittwoch ihre Praxen schließen?

Zum Teil hitzige Diskussionen zum Streik bei Kinderärzten

Vor verschlossenen Türen dürfte so gut wie kein kleiner Patient stehen. Denn die meisten Kinderärzte haben sich nach zum Teil hitzigen Diskussionen gegen einen Protesttag am 7. Dezember entschieden. Zum einen wäre das aus organisatorischen Gründen kaum möglich gewesen, sagt Ralf Brügel, Kinderarzt in Schorndorf und Sprecher der Kinderärzte im Rems-Murr-Kreis, und nennt ein Beispiel: „Ich habe allein am Mittwochvormittag mindestens zehn Vorsorgeuntersuchungen im Kalender. Müsste ich diese absagen, ich wüsste nicht, wann ich sie nachholen sollte.“ Denn sein Terminkalender platzt ohnehin aus allen Nähten, hinzu kommen aktuell viele akute Fälle in die Sprechstunde, vor allem Kinder mit RSV- und anderen Atemwegsinfekten. Diese Patienten wollten die Kinder- und Jugendmediziner in der aktuellen Krankheitswelle nicht in der Luft hängen lassen.

Kinderärzte haben andere Kritikpunkte als Hausärzte

Für Gabriele Klingler, Kinderärztin in Winnenden, spielt neben der momentan grassierenden Infektwelle auch noch ein anderer Grund eine entscheidende Rolle, ihre Praxis am 7. Dezember nicht zu schließen: "Die Inhalte des Streiks der Hausärzte decken sich für mich nicht ausreichend mit meinen Kritikpunkten und Notwendigkeiten hinsichtlich einer guten pädiatrischen Versorgung", so die Medizinerin.

Kinderarzt Ralf Brügel will mit seinen Kollegen eine Protestaktion im Frühjahr planen. © Alexandra Palmizi

Kinderärztin Sybille Walker streikt am 7. Dezember

Sybille Walker, Kinderärztin in Waiblingen, hat sich anders entschieden: "Ich werde am 7. Dezember zumachen. Ich werde geplante Vorsorgen und Impfungen abdecken, für die akuten Patienten werde ich von der Praxis Weimann/Horlacher/Besuch vertreten. Ich werde in der Zeit mein Team fortbilden." Gründe für ihren Protest gebe es viele, dazu zählen für Walker: "Die Bevölkerung nimmt zu und wir Kinderärzte ab." Das bedeute, dass viele Kinder keinen Kinderarzt finden, weil die Versorgung nicht mehr abgedeckt werden könne. Obwohl die Kinderärzte seit Jahren versuchten, das zu ändern, sei der Leistungsumfang durch stetig wachsende Bürokratie gestiegen. "Wir arbeiten weit mehr als die Öffnungszeiten einer Praxis." Sie sei öfter schon morgens um 5 Uhr bei der Arbeit, um etwa Personalangelegenheiten oder die Post zu erledigen, oder kümmere sich um solche Aufgaben abends oder an Wochenenden. Nicht zuletzt kritisiert die Medizinerin die Regelung einer Deckelung - das bedeutet, dass nicht alle Leistungen bezahlt werden. All die genannten Gründe machten den Beruf auch für mögliche Nachfolger nicht attraktiver.

Kinderarzt Volker Kemmerich lässt die Praxis geöffnet

Auch Volker Kemmerich, Kinderarzt in Weinstadt, hätte gerne mit einem Protesttag auf die "äußerst schwierige Lage der Kinder- und Jugendarztpraxen" aufmerksam gemacht. "Die Bereitschaft zur Praxisschließung am 7. Dezember war meinerseits da." Wegen der politischen Rahmenbedingungen könne man derzeit nicht mehr alle Kinder und Jugendliche ärztlich versorgen. "Dies sollte der Öffentlichkeit und den betroffenen Familien deutlich gemacht werden", sagt Kemmerich. "Nach reger Diskussion in der Kinderärzteschaft des Rems-Murr-Kreises fiel allerdings der Entschluss, aufgrund der schweren derzeitigen Infektsaison, der übervollen Terminkalender und der Nachwehen der Corona-Pandemie aus Verantwortung für die von uns versorgten Patienten die Praxen offen zu halten." Dem habe er sich angeschlossen.

Kinderäzrte sind "massiv unzufrieden und würden gerne protestieren"

Auch wenn die Praxen am 7. Dezember größtenteils geöffnet bleiben, wollen auch die Kinderärzte auf ihre Nöte aufmerksam machen. „Wir sind massiv unzufrieden und würden gerne protestieren", sagt auch Ralf Brügel. Zu beklagen ist aus seiner Sicht vor allem der immens gestiegene bürokratische Aufwand. „Um ein Kind in einer Klinik unterzubringen, telefoniere ich teilweise 15 Minuten, und das bei einer vollen Praxis", nennt er ein Beispiel. Sein ohnehin voller Terminkalender platze gerade aus allen Nähten, weil durch RSV-Infektionen und andere Atemwegsinfekte viele akute Fälle zu behandeln sind. Hinzu komme eine „katastrophale Versorgungssituation“, man wisse nicht, wohin mit all den Kindern. Viele Mediziner fühlten sich auch zunehmend mit Sozialberatungen konfrontiert, für die sie eigentlich gar nicht zuständig seien. Um auf ihre Probleme aufmerksam zu machen, wollen die Kinderärzte schon bald beginnen, eine Protestaktion für das Frühjahr zu planen, bei der dann etwa drei Viertel aller Kinder- und Jugendarztpraxen im Kreis für einen Tag geschlossen bleiben sollen.