Haus & Grund Waiblingen rät zu Einsprüchen gegen Finanzamt-Grundsteuerbescheide

Mit der Nachfrist bis 31. Januar hätte eigentlich jeder Grundstücks- und Hausbesitzer eine Grundsteuer-Feststellungserklärung abgeben müssen. Gleichzeitig haben Kommunalverwaltungen Anfang des Jahres „neue“ Grundsteuerbescheide verschickt, wohl zum Beispiel Schorndorf, Korb, Kernen und Welzheim. Warum beide Vorgänge nichts miteinander zu tun haben, was bei Fristversäumnissen passiert und gegen welche Bescheide man Einspruch einlegen sollte oder könnte – das erläutert Sandra Himmel vom Verein Haus & Grund Waiblingen, Winnenden und Umgebung.

„Wir hatten und haben tatsächlich etliche Anfragen und großen Beratungsbedarf. Bei 80 Prozent aller Termine, die ich mit Mandanten habe, dreht es sich um die Grundsteuer“, sagt Sandra Himmel, die auch Steuerberaterin in Winnenden-Höfen ist.

„Die Frist zur Mitwirkung bei der Feststellung der neuen Grundsteuer ab 2025 auf Basis neuer Bodenrichtwerte ist ja am 31. Januar dieses Jahres abgelaufen. Viele haben es liegenlassen und kamen erst im Januar zu uns. Es bestand verbreitete Unsicherheit, wie man das bei Elster oder in Papierform ausfüllen muss. Besonders, wenn es um kompliziertere Grundstückanteile geht.“

31.-Januar-Frist versäumt oder womöglich falsche Angaben gemacht?

Viele seien unsicher, ob sie richtige Angaben gemacht haben. Sie habe sogar die Vermutung, dass nicht wenige unwissentlich falsche Angaben gemacht haben könnten, nur um das Formular endlich abschicken zu können, sagt Sandra Himmel - auch wenn es beispielsweise in Elster zu jeder auszufüllenden Zeile des Formulars Erläuterungen gibt. Um so wichtiger sei es, Einspruch einzulegen.

Wenn jemand die Frist 31. Januar 2023 komplett versäumt hat? „Da ist noch nicht ganz klar, was passieren wird. In der Politik wurde schon mit Mahngebühren gedroht. Aber ich denke und hoffe, es wird erst einmal Erinnerungsschreiben geben mit einer Nachfrist. Und wer diese Nachfrist auch nicht einhält, dem wird dann eventuell Zwangsgeld auferlegt“, sagt Himmel.

Gegen welche Bescheide Einspruch einlegen?

Einspruch einlegen kann und sollte man gegen Grundlagen-Bescheide, die vom Finanzamt kommen, etwa gegen „Einheitswertbescheide“, „Grundsteuerwertbescheide“ beziehungsweise „Grundsteuermessbescheide“, sagt Sandra Himmel. Nicht aber gegen Grundsteuerbescheide, die dieser Tage von den Kommunalverwaltungen verschickt werden.

„Bei den Bescheiden der Städte und Gemeinden handelt es sich um reguläre oder turnusgemäße Infoschreiben mit der Höhe der zu zahlenden Grundsteuer gemäß den Hebesätzen der jeweiligen Gemeinde. Gegen diese Bescheide Einspruch einzulegen, bringt wenig. Es sei denn, es wurden Fehler in der Berechnung gemacht.“ Aber 2023 und 2024 gelten eh noch die alten Bodenrichtwerte zur Bemessung.

In Korb und Welzheim zum Beispiel hatten die Gemeinderäte die Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze ab 2023 vergangenes Jahr Mitte November beschlossen, in Kernen im Dezember:

In Korb ist der Hebesatz der Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft) von 315 auf 335 Prozentpunkte und jener der Grundsteuer B (bebaute / unbebaute Grundstücke) von 375 auf 395 Prozentpunkte gestiegen.

In Welzheim der Hebesatz der Grundsteuer B von 340 auf 360 Prozentpunkte. „Gegen die Anhebung der Hebesätze ist man machtlos. Einspruch einzulegen ist schier aussichtslos“, sagt Sandra Himmel.

In Kernen stiegen die Hebesätze für die Grundsteuer A sowie die Grundsteuer B von 235 auf 385 Prozentpunkte.

Warum die Stadt Schorndorf Mitte Januar Grundsteuerbescheide verschickte, erklärte die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Normalerweise gelten Grundsteuerbescheide so lange weiter, bis sich etwas ändert, sie werden nicht jedes Jahr neu verschickt. Aufgrund einer Softwareumstellung sei es 2023 aber ausnahmsweise erforderlich gewesen, dass alle Grundsteuerbescheide neu gedruckt und zugestellt werden. Deshalb wurden Mitte Januar gut 17 000 Grundsteuer-Jahresbescheide verschickt.

„Der Hebesatz wurde nicht geändert, die Bescheide haben auch nichts mit der Grundsteuerreform ab 2025 zu tun. Die einzige Änderung ist: Die Bescheide haben ein etwas anderes Layout und man erhält jetzt je Grundstück einen eigenen Bescheid, bislang waren alle Objekte auf einem Bescheid zusammengefasst“, so die Mitteilung.

Für Sandra Himmel ist dies eine wichtige Klarstellung, „denn die Leute vermischen hier etwas und sind deshalb verwirrt. Die Grundsteuerbescheide der Kommunalverwaltungen haben nichts mit der Grundsteuerreform und der Pflicht zur Mitwirkung bei der Festsetzung auf Basis der neuen Bodenrichtwerte zu tun.“ Bis Ende 2024 werde die Grundsteuer nach altem Recht veranlagt.

„Ist ja gar nicht so viel? Vorsicht! Da werden die Hebesätze mit verrechnet“

„Wer allerdings dieser Tage einen Bescheid vom Finanzamt bekommt, der sollte diesen unbedingt prüfen, aufbewahren und am besten Einspruch einlegen“, sagt Sandra Himmel. „Und Vorsicht, so mancher denkt vielleicht, ach das ist ja gar nicht so viel. Aber sie müssen da ja noch die ab 2025 geltenden Steuer-Hebesätze der Gemeinde mit multiplizieren und die stehen in den Finanzamt-Bescheiden noch nicht drin.“

Viele Einsprüche und Muster-Feststellungsklagen

Der Verein Haus & Grund bietet Einspruchsmuster-Vorlagen im Internet an und begründet den Ratschlag zum Einspruch in einer Verbandsallianz mit dem Bund der Steuerzahler (BdSt), der Deutschen Steuer-Gewerkschaft (DSTG). Es bestünden „Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der neuen Bewertungsregeln von Immobilien und Grundstücken im Rahmen der Grundsteuerreform“, heißt es in einer Mitteilung von Haus & Grund Deutschland.

In fast allen Finanzämtern gingen bereits zahlreiche Einsprüche gegen die Feststellungen des Grundsteuerwertes ein und es laufen bereits Musterverfahren zur gerichtlichen Klärung: „Neben dem Verfahren des BdSt Baden-Württemberg und Haus & Grund Baden-Württemberg im Bundesland selbst, werden der Bund der Steuerzahler Deutschland und Haus & Grund Deutschland gemeinsame Klagen gegen das Bundesmodell starten, das in elf Ländern gilt. Die Urteile werden erst in den nächsten Jahren zu erwarten sein.“

Unklar ist jedoch, ob die gerichtliche Klärung die Verfassungswidrigkeit jetzt geltender Bewertungsregeln ergibt, und dies dann für alle Bescheide gelten wird und nicht nur für solche Eigentümer, die ihre Bescheide mittels Einspruchs bereits angefochten haben. Deshalb der Appell der Verbandsallianz an die Bundesländer, nur eine vorläufige Festsetzung zu beschließen.

Kurzum: Der Verein Haus & Grund rät allen Grundstücks- und Immobilien-Besitzern, Einspruch gegen Finanzamtsbescheide zur Grundsteuer einzulegen.