Die Bundespolizei war heute in Remshalden-Grunbach und hat im Rahmen von laufenden Ermittlungen ein Haus in der Lindenstraße durchsucht. Die Durchsuchung war, so die Pressestelle der Bundespolizei, von der Staatsanwaltschaft in Stuttgart veranlasst worden. Zeugen sprechen von vier großen Einsatzwagen – diese Beobachtung wurde allerdings von der Pressestelle noch nicht bestätigt. Überhaupt dürfen aktuell zu dem Vorfall noch keine Informationen, geschweige denn Details bekanntgegeben werden.