Heißes Sommerwetter im Rems-Murr-Kreis: Wo kann ich heute ins Freibad gehen?

Am Dienstag war es heiß, doch am Mittwoch (11.5) werden Höchsttemperaturen von bis zu 30 Grad erwartet. Dazu ist nahezu ungetrübter Sonnenschein vorhergesagt.

Für Abkühlung kann laut Wetterdienst ein leichter Südwest-Wind sorgen - oder eben ein (erster) Sprung ins Freibad. "Wir haben jetzt um 8.30 Uhr Wassertemperaturen von fast 23 Grad", berichtet ein Mitarbeiter des Waiblinger Freibads am Telefon. "Wir werden im Laufe des Tages sicher noch auf 24 Grad erreichen." Im ebenfalls geöffneten Wunnebad in Winnenden, in dem derzeit Umbauarbeiten stattfinden, lagen die Temperaturen am frühen Morgen sogar schon bei 25 Grad im Sportbecken. "Die Temperaturen in den Erlebnisbecken sind allerdings etwas kühler", sagt eine Mitarbeiterin.

Welche Freibäder haben geöffnet?