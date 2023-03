Heizkosten für Öl, Pellets, Holz und LPG: Härtefall-Hilfen auf der Zielgeraden

Staatliches Unterstützungsgeld für hohe Heizkosten soll es auch für Privathaushalte geben, die mit Öl, Pellets, Holz, Kohle oder Flüssiggas (LPG) heizen. Schon im Dezember 2022 wurde das angekündigt. Am 29. März soll nun endlich im Landtag eine Entscheidung für Baden-Württemberg gefällt werden. Bestimmte Unternehmen können Härtefallhilfen bereits seit Mitte März bei der L-Bank beantragen. Ob diese auch für die Privathaushalt-Hilfen zuständig sein wird, ist noch unklar.

Der Gerechtigkeit halber sollen analog zur Gaspreisbremse auch Bürgerinnen und Bürger, die mit anderen Energiestoffen heizen, entlastet werden. Dies hatte die Bundesregierung am 13. Dezember bekanntgegeben. Und zwar rückwirkend für das Heizjahr 2022. Der staatliche Zuschuss soll von jedem Privathaushalt beantragt werden können, indem die Brennstoff-Rechnung aus dem Jahr 2022 vorgelegt wird und mit der des Vorjahres verglichen wird. „Als Referenzpreis ist der jahresdurchschnittliche Vorjahreswert für den jeweiligen Brennstoff anzusetzen“, heißt es in der Gesetzesvorlage. Wo die Anträge und Rechnungskopien eingereicht und geprüft werden sollen und welche Stelle die Hilfsgelder dann auszahlt, müssen die Länder klären und im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund festlegen.

"Bund und Länder arbeiten mit Hochdruck an der Verwaltungsvereinbarung, in der geregelt wird, wie dieses Entlastungsprogramm konkret ausgestaltet und umgesetzt wird. Hier geht es jetzt noch um letzte Abstimmungen", sagte Bettina Jehne, Pressesprecherin des Landes-Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft am Donnerstag (24.03.) dieser Zeitung. "Parallel arbeitet unser Haus an einer Lösung, damit Privathaushalte dann einfach und unbürokratisch diese Unterstützung beantragen können. Wann dies genau sein wird, können wir heute noch nicht sagen."

Gemeinsames Antragsportal mit anderen Ländern?

Die kostengünstige und zeiteffizienteste Lösung wäre wohl die Nutzung eines gemeinsamen IT-Systems mit anderen Bundesländern, so Jehne. "Auch hier befinden wir uns noch in Verhandlungen über eine gemeinsame IT-Plattform, die dann für alle Beteiligten gleichzeitig zur Verfügung stünde."

Ein wichtiger Zwischenschritt zur Vorbereitung der Auszahlung der Energiehilfen für Privatleute erfolge bald: "Die Fraktionen Grüne und CDU werden am 29.03.23 im Stuttgarter Landtag die notwendigen gesetzlichen Änderungen beschließen. Sie schaffen damit die Grundlage, um die Bürgerinnen und Bürger unterstützen zu können", sagt Bettina Jehne.

Die Heizkosten hätten sich im Zuge des russischen Angriffskriegs massiv verteuert – auch für private Haushalte, die mit Öl, Pellets, Flüssiggas oder Kohle heizen. "Sie erhalten hierfür eine einmalige Entlastung vom Staat (Härtefallhilfe). Der Bund stellt zu diesem Zweck insgesamt 1,8 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung. Die Mittel werden nach Größe der Bundesländer verteilt (Baden-Württemberg: 235 Millionen Euro)", so Jehne.

Die Voraussetzungen für Privathaushalte

Allerdings müssen die Heizkosten der Privathaushalte mehr als das Doppelte des Vorjahres 2021 betragen, um als hilfswürdiger Härtefall anerkannt zu werden. Nur dann übernimmt der Staat 80 Prozent des Betrags, der über den doppelten Kosten liegt, sofern dieser bei mindestens 100 Euro liegt. Maximal werden 2000 Euro ausgezahlt. Das geht mittlerweile auch aus einem Frage-Antwort-Katalog hervor, den das Landes-Umweltministerium Mitte März online veröffentlicht hat.

Abwicklung womöglich doch nicht über die L-Bank

Dass die L-Bank auch für die Antragsannahme, Prüfung und Auszahlung an Privathaushalte zuständig sein könnte, wie Mitte Februar noch von manchem erwartet, ist nicht mehr sicher. Die L-Bank fühlt sich stark überbelastet. Zum einem ist sie weiter stark mit der Bearbeitung von Hilfsanträgen und Unterstützungsleistungen rund um die Corona-Pandemie beschäftigt – dies bis mindestens 2025. Und schon dazu schon reicht das eigene Personal nicht aus: 88 Millionen Euro gab die L-Bank deshalb bereits für einen externen Personaldienstleister aus.

Zum anderen ist die L-Bank zusätzlich nun seit Mitte März für die Antragsbearbeitung der Härtefallhilfen für Unternehmen zuständig, wie Landes-Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut bekanntgab. Voraussichtlich ab Ende März könnten die Daten auch bei der L-Bank direkt in einem Portal eingegeben werden, so die Mitteilung.

Die Voraussetzungen für Unternehmen

Energiekosten-Härtefallhilfen können nur Firmen beantragen, die laut Landes-Wirtschaftsministerium folgende Voraussetzungen allesamt erfüllen: