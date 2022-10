Heizung: Waiblinger Innungsmann Markus Rommel warnt vor billigen Wärmepumpen

„Im Moment treten Heizungsbauer auf, die nicht Mitglied der Innung sind, die kaufen über Zweitländer wie die Türkei per Schiffscontainer minderwertige Wärmepumpen aus Russland, bauen die hier ein, und nachher, wenn was nicht funktioniert, schauen die Kunden in die Röhre“, sagt Markus Rommel, stellvertretender Obermeister der Sanitär-Heizung-Klima-(SHK)-Innung des Rems-Murr-Kreises. „Wenn Ihnen ein Heizungsbauer sagt, er könne Ihnen morgen eine Wärmepumpe liefern und einbauen, dann sollte Sie das stutzig machen.“ Rommels Appell: „Vorsicht vor Billig-Wärmepumpen aus dem Ausland“ und „Besser einen Innungsfachbetrieb beauftragen.“

Wer nicht im Frühjahr bestellt hat, kann sich die Wärmepumpe heuer abschminken

Doch dann wird es höchstwahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr mit der Umrüstung auf eine Wärmepumpe. Ukrainekrieg und Energiekrise sorgen zwar für volle Auftragsbücher bei den Innungsbetrieben der Sanitär-Heizung-Klima-Branche, aber auch für eine chaotische Marktlage, bestätigt Markus Rommel, der Chef eines SHK-Betriebs mit 14 Beschäftigten in Hegnach ist.

„Ja, der Trend ist der Wechsel zur Wärmepumpe. Wir montieren jeden Tag solche Anlagen, aber nur bei Kunden, die Anfang des Jahres, vor dem Kriegsausbruch, schon bestellt hatten. Da gab’s ja auch schon Fördergelder dafür. Schon da war viel los“, sagt Rommel. Für die zahlreichen späteren Aufträge gebe es jedoch immense Lieferschwierigkeiten.

„Wir kriegen keine Anlagen mehr komplett geliefert, nur noch Teile, und dies auch nur stücklesweise von den Großhändlern. Wegen Corona hatten die natürlich die Produktion runtergefahren, dann kamen der Krieg und die Energiewende dazu. Das wird also definitiv für viele dieses Jahr nichts mehr werden mit einer Umrüstung auf eine Wärmepumpe. Das schaffen wir nicht, und wir haben jetzt auch schon die Aufträge für nächstes Jahr und bestellen dafür auch schon Material“, sagt Rommel.

Die Hersteller von Wärmepumpen und Ersatzteilen kommen einfach nicht mehr hinterher: Das hatten jüngst schon die Chefs der Waiblinger Firmen Dörr Elektrotechnik und Röger Haustechnik, Sen Haustechnik sowie Bad & Heizung Maier dieser Zeitung ausführlich erläutert.

Nicht alle Wohnungen und Häuser sind für Wärmepumpen geeignet

Der Betrieb Rommel habe überwiegend im Remstal, aber auch in Cannstatt und Stuttgart Kundschaft. „Im ländlichen Bereich haben viele noch Ölheizungen, aber auch mit Holz und Pellets betriebene Heizsysteme. Im städtischen Bereich hingegen haben extrem viele noch Gasheizungen, und die wollen jetzt halt peu à peu umstellen auf Wärmepumpen, wenn es halt möglich ist. Die Gebäude müssen dazu natürlich passen“, sagt Markus Rommel.

Wärmepumpen fahren mit Niedertemperatur, weswegen die perfekten Kombipartner die Fußbodenheizung und PV-Anlagen auf dem Dach seien. „Dann funktioniert das natürlich topp. Aber in Altbauten haben wir häufig Heizkörper, da brauchen wir höhere Vorlauftemperaturen, da können wir gar keine Niedertemperaturen fahren. Altbauten sind auch häufig zu wenig gedämmt. Man muss das Gebäude also immer als Ganzes sehen, und schauen, ob es überhaupt ohne aufwendige und kostspielige Umbauten für eine Wärmepumpe geeignet wäre“, sagt Markus Rommel.

So funktionieren Wärmepumpen

Wärmepumpen ziehen ihre Energie aus der Umwelt – aus der Luft, dem Erdreich und dem Grundwasser. Daher unterscheidet man auch die Luft-Wasser-, die Wasser-Wasser- und die Sole-Wasser-Wärmepumpe. Die Wärme wird über Rohre, in denen Wasser mit Frostschutzmittel zirkuliert, oder über Ventilatoren, die die Luft ansaugen, gewonnen. Sie treffen in der Wärmepumpe auf ein Kältemittel, das bei niedriger Temperatur verdampft. In einem Kompressor wird der Dampf verdichtet und dadurch sehr warm. Diese Wärme wird im dritten Schritt an den Heizkreis abgegeben. Ein Wärmeverteil- und Speichersystem lagert die Energie zwischen oder verteilt sie direkt im Haus.

Einen Großteil ihrer Energie gewinnt die Wärmepumpe demnach aus der Umwelt, laut dem Bundesverband Wärmepumpe sind es rund drei Viertel. Ein Anteil Strom wird aber benötigt – zum Betrieb der Pumpe.