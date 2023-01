Hello Fiber: Glasfaser-Ausbaustopp sorgt für Irritationen im Rems-Murr-Kreis

In Rudersberg hatte bereits der erste Spatenstich für den Glasfaserausbau von Liberty Networks unter der Marke „Hello Fiber“ stattgefunden, in Berglen war bis Ende Februar die Vorvermarktung geplant. Auch mit den Gemeinden Auenwald und Weissach im Tal war das Unternehmen im Gespräch. Dann bekamen Kunden in Rudersberg und Berglen, die an den Ausbauplänen interessiert waren, auf einmal E-Mails, in denen stand, dass "Hello Fiber" den Glasfaserausbau in ganz Deutschland einstellt. Gründe werden nicht angegeben, das Unternehmen bestätigte das gegenüber unserer Zeitung aber am Montagmittag (02.01.). Bislang gibt es keine Pressemitteilung, auch die betroffenen Gemeinden scheinen nicht informiert worden zu sein. Wir haben bei den Bürgermeistern in Berglen und Rudersberg nachgefragt, was sie davon halten.

Rudersberger BM: Enttäuscht und überrascht

Eine Nachfrage bei Bürgermeister Raimon Ahrens ergibt, dass der Gemeinde Rudersberg noch keine offiziellen Informationen von „Hello Fiber“ vorliegen, es hätten aber auch noch andere Rudersberger entsprechende Nachrichten der Firma bekommen, das Thema sei bekannt. Die Gemeinde sei deswegen im Austausch mit dem Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr, der Gigabit Region Stuttgart und anderen betroffenen Kommunen, „um, wenn etwas Offizielles vorliegt, schnell reagieren und als Gemeinde dieses wichtige Thema weiter begleiten und antreiben zu können“.

„Wenn es sich bestätigt, bin ich enttäuscht und insgesamt sehr überrascht“, sagt Raimon Ahrens über die Einstellung des Glasfaserausbaus durch „Hello Fiber“. „Es gab überhaupt keine Signale in diese Richtung“, sagt er. Noch Anfang Dezember habe er mit Mitarbeitern von „Hello Fiber“ über den Glasfaserausbau in Rudersberg beraten. Die Gerüchte über die deutschlandweite Einstellung des Ausbaus seien dann aus „heiterem Himmel“ gekommen. Aber welche Auswirkungen hat ein Ausbaustopp auf den zukünftigen Glasfaserausbau in Rudersberg?

Kein finanzieller Schaden für die Gemeinde

„Im Endeffekt entsteht uns kein finanzieller Schaden“, sagt Ahrens. „Hello Fiber“ hatte den Glasfaserausbau eigenwirtschaftlich geplant. Und das Thema solle in Rudersberg trotzdem vorangetrieben werden. „Wir haben von Anfang an darauf geachtet, dass wir mehrere Optionen in der Hinterhand haben“, sagt Raimon Ahrens dazu. Der Ausbau durch „Hello Fiber“ wäre eigentlich ein gutes Projekt gewesen, im Zweifelsfall könne der Glasfaserausbau in der Gemeinde aber auch mit einem anderen Partner umgesetzt werden. Im Kernort verfolge zudem die Telekom ihr eigenes Projekt, die auch den Zuschlag für den Ausbau der Schulstandorte der Gemeinde bekommen habe. Die Gemeinde wolle sich schon nächste Woche mit dem Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr und anderen betroffenen Gemeinden zusammensetzen, um gemeinsam zu sehen, wie der Glasfaserausbau vorangetrieben werden könnte.

Berglener Bürgermeister: Das Vorgehen ist traurig, ja beschämend

Es gebe bisher nur Gerüchte, die seien auch ihm zu Ohren gekommen, so der Berglener Bürgermeister Holger Niederberger. Er berichtet, dass von dem Anbieter offenbar alle Gesprächstermine mit möglichen Interessenten abgesagt wurden. Auch er habe von Liberty Networks noch keinerlei Auskunft, keine Stellungnahme bekommen. Er sei aber über die neue Entwicklung mit den Kollegen in Althütte, Rudersberg, Auenwald und Weissach im Tal, wo das Unternehmen ein Ausbaucluster plante, im Kontakt, ebenso mit dem Breitbandausbau-Zweckverband des Landkreises. Das Unternehmen hatte bis Ende Februar in Berglen die Vorvermarktung geplant, eine weitere Infoveranstaltung sollte am Mittwoch, 18. Januar, ebenfalls in der Steinacher Halle, stattfinden. Die Telekom hat derweil mit dem Ausbau in „ihren“ Berglener Teilorten begonnen.

Es sei schon die Frage, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten, wie es dann weitergehen solle, so Niederberger weiter. Die Gemeinde sei die Kooperation mit Liberty Networks (ohne Kosten für sie) eingegangen, um so schneller einen Ausbau für die Teilorte zu erreichen, bei denen die Telekom diesen bislang nicht vorsieht. Das Vorgehen von Liberty Networks, beziehungsweise „Hello Fiber“, deren fehlende Öffentlichkeitsarbeit sei traurig, ja beschämend, nicht gerade professionell. Er werde aber nach der Rückkehr aus dem Urlaub so schnell wie möglich versuchen, Gewissheit von dem Unternehmen zu bekommen: „Die müssen sich dort jetzt erklären.“ Bei der Frage, ob die Telekom möglicherweise „einspringe“, sei er zumindest vorerst der falsche Ansprechpartner.

Zweckverband hat ebenso keine offiziellen Infos bekommen

„In der Tat verdichten sich Gerüchte um einen Rückzug der Firma Liberty Networks“, schreibt das Landratsamt auf unsere Nachfrage zu dem Thema. „Seitens des Zweckverbands Breitbandausbau Rems-Murr haben wir allerdings noch keine offizielle Mitteilung dazu erhalten. Wir stehen mit den Gemeinden im engen Austausch und sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit den am Markt agierenden Telekommunikationsunternehmen zeitnah gute Alternativlösungen finden werden.“