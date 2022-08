Hitze am Arbeitsplatz: Was Stihl und Kärcher dagegen und für Beschäftigte tun

Energiesparen ist während der momentanen Hitzewelle gar nicht einfach. Das Unternehmen Stihl etwa nutzt in den Firmen-Gebäuden technische Lüftungsanlagen, um für eine konstante, angemessene Raumtemperatur zu sorgen. „Wo dies nicht möglich, aber notwendig ist, nutzen wir mobile Klimageräte und Ventilatoren zur Kühlung am Arbeitsplatz“, sagt Stihl-Sprecherin Hien Nguyen. Den groben Rahmen, ab welchen Arbeitsraumtemperaturen der Arbeitgeber in der Fürsorgepflicht ist, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, gibt die Arbeitsstättenverordnung (ASR 3.5) vor. Das hat jüngst der Waiblinger Arbeitsrechtsanwalt Sven J. Mühlberger dieser Zeitung erläutert. Danach sollte bei Außenlufttemperaturen von 26 Grad die Innentemperatur in Arbeitsräumen die 26 Grad nicht überschreiten. „Zur weiteren Erleichterung bei sommerlichen Temperaturen werden den Mitarbeitenden während der Sommermonate gekühlte Getränke zu einem sehr günstigen Preis angeboten“, erläutert Hien Nguyen.

„Für besonders schützenswerte und gefährdete Beschäftigte werden geeignete Maßnahmen getroffen, zum Beispiel angepasste Arbeits- und Pausenzeiten. Darüber hinaus kann, wo es die Arbeitsaufgaben ermöglichen, von flexiblen Arbeitszeiten, Gleitzeit und Home-Office Gebrauch gemacht werden“, so Nguyen.

Klimaschutz und Arbeitssicherheit seien dem Unternehmen gleichermaßen wichtig. „Wir wollen sowohl unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitenden nachkommen und gleichzeitig sinnvoll mit Ressourcen und damit auch Energie umgehen“, sagt Hien Nguyen. „Wir wollen grundsätzlich unsere Energieeffizienz steigern und insbesondere den Anteil fossiler Energieträger reduzieren. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir durch Prozessverbesserungen den Kühlbedarf reduzieren werden.“

In Deutschland beziehe Stihl seit Januar 2021 „Grünstrom“, also Strom aus regenerativen Quellen. „Die Eigenerzeugung von grünem Strom wollen wir ausbauen. Außerdem steht im Fokus, neue Technologien umzusetzen wie beispielsweise eine optimierte Prozesswärmenutzung und -verteilung“, sagt Nguyen.

Arbeitsplatz-Temperaturen bei Kärcher

Ähnlich positiniert sich das Unternehmen Kärcher in einer komplizierten Gemengelage von Arbeitsstättenrichtlinie, Arbeitgeber-Fürsorgepflichten und Energiespar-Ervordernissen. „Die meisten unserer Bürogebäude sind standardmäßig auf etwa 23 Grad klimatisiert, an wärmeren Tagen reguliert sich die Temperatur nach oben, damit die Differenz zur Außentemperatur nicht zu groß ist“, sagt Anouk von Hochmeister.

In Kärcher-Bürogebäuden sei die Kühlung an die Anwesenheit der Mitarbeitenden gekoppelt und werde unterbrochen, sobald Fenster geöffnet werden. „Um ein paar Grad kann die jeweilige Raumtemperatur von den Mitarbeitenden selbst gesteuert werden, hier gibt es aus aktuellem Anlass Überlegungen, diesen Anteil zu verkleinern.“ In Produktionsbereichen, in denen die Raumtemperatur zeitweise auch über 26 Grad liegt, können Mitarbeitende bei Kärcher kürzere Arbeitskleidung tragen, für besonders gefährdete Personen würden Individuallösungen gefunden. „Im Verwaltungsbereich kann bei Bedarf flexibel aus dem Home-Office gearbeitet werden“, sagt Anouk von Hochmeister.

Belastungen durch hohe Temperaturen begegnet Kärcher wie Stihl mit einem ganzjährigen kostenfreien Getränkeangebot und darüber hinaus einer individuelle Hitzeberatung durch das Firmen-Gesundheitszentrum.