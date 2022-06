Hitzewelle auch im Rems-Murr-Kreis: So heiß soll es am Wochende werden

Wer sich aktuell Wettervorhersagen im Fernsehen oder Internet ansieht, sieht vor allem eine Farbe: Rot. Für die kommenden Tage sind in Deutschland hohe Temperaturen angekündigt. Trifft die Hitzewelle auch den Rems-Murr-Kreis?

Ein Blick auf aktuelle Prognosen verrät: Ja, zwischen Freitag und Sonntag soll es auch in der Region richtig heiß werden.

DWD: "Starke Wärmebelastung"

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet laut Wochenvorhersage (Stand 15.06., 11 Uhr) im Südwesten ab Freitag (17.06.) mit einer "starken Wärmebelastung". Gemeint sind damit laut DWD-Definition Temperaturen, die zwei Tage in Folge über etwa 32 Grad liegen. Dazu kommt eine geringe Abkühlung in der Nacht. Die Wärmebelastung soll bis Sonntag (19.06.) andauern.

Diese Vorhersage ist noch ungenau, wird aber vom DWD noch präzisiert. Etwa 24 Stunden vor einem Wetter-Ereignis erscheint in der Regel ein "Warnlagebericht" für Deutschland und einzelne Bundesländer, auf Kreis-Ebene werden falls nötig Hitzewarnungen herausgegeben.

Temperaturen von bis zu 35 Grad möglich

Die 32-Grad-Marke wird also möglicherweise überschritten. Aber wie heiß soll es denn nun genau werden? Auch das ist im Vorfeld schwer vorherzusagen, auch hier werden die Prognosen genauer, je näher ein Datum rückt.

Schaut man sich aktuelle Wettervorhersagen (Stand 15.06., 12 Uhr) für den Rems-Murr-Kreis auf Internetportalen wie "Wetter Online" oder "wetter.com" an, finden sich dort fürs Wochenende Spitzentemperaturen von bis zu 35 Grad. Nächste Woche soll es dann wieder kühler werden.

Hitze bringt wohl Gewitter mit sich

Diese Abkühlung könnte auch mit Gewittern einhergehen. Bereits in der Nacht zum Sonntag sind laut DWD im Südwesten vereinzelte Gewitter mit Hagel und Starkregen nicht auszuschließen. Auch im Verlauf des Sonntags gebe es vermutlich ein "zunehmendes Gewitterpotenzial."

In jedem Fall lohnt es sich also, das Wetter in den kommenden Tagen im Auge zu behalten.