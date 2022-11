Hochwasserfluten? Schnelle Warnung für den Rems-Murr-Kreis ab Ende 2024

Im Januar 2011 standen Kommunen an der Murr unter Wasser. In Backnang war die Innenstadt überflutet, das Parkhaus Biegel wurde zum Schwimmbad. Am Ende des Regentages waren 5000 Haushalte ohne Strom. Es kam zum Glück damals nicht so schlimm wie im Ahrtal – eine Warnung ist’s dem Landkreis schon. Deshalb wird jetzt ein kreisweites Mess- und Warnsystem aufgebaut. Ende 2024 soll es funktionieren.

Das Jahr 2011 und die Fluten, die sich durch das Murrtal wälzten, wird keiner, der vor Ort war, je vergessen. Und es war nicht nur der größere Fluss betroffen. In Rudersberg wurde die Lage damals immer prekärer: Vom Ebnisee schossen 6000 Liter Wasser pro Sekunde in die Wieslauf. Das ganze Wieslauftal wurde zur Seenlandschaft.

Im Mai 2019 kamen böse Erinnerungen hoch: Nach Dauerregen stiegen Rems und Murr an. In Schlechtbach musste eine Schule geräumt werden, das Wasser der Wieslauf war schon ins Gebäude eingedrungen.

Schnelle Warnungen: Niemand soll wegen Hochwassers in Lebensgefahr kommen

Überflutungen nach starken Regenfällen gab es schon immer – und sie werden häufiger werden. Doch niemals mehr sollen die Menschen davon überrascht werden und dadurch in Lebensgefahr kommen – das hat die Katastrophe im Ahrtal gelehrt. Der Rems-Murr-Kreis arbeitet deshalb gemeinsam mit den Städten und Gemeinden an einem kreisweiten Pegelmessnetz zur Vorhersage eines Hochwassers. Schließlich ist es im Notfall entscheidend, dass die Kommunen über die erforderlichen Informationen verfügen, um schnell entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können und die Bevölkerung zu warnen. Dafür braucht es, so das Landratsamt, verlässliche Prognosen, wie sich Niederschläge und Wasserstände in den Gewässern entwickeln.

Bis Ende 2024 soll das interkommunale Projekt mit digitalem Monitoring, mehr Pegeln in den Gewässern und automatischer Warnung einsatzbereit sein. Das Landratsamt nutzt seit diesem Jahr schon das von Landesseite empfohlene Flutinformations- und Warnsystem (FLIWAS). Darin werden Niederschlagsprognosen und Wasserstände übersichtlich visuell dargestellt. Auch immer mehr Kommunen greifen auf dieses Informations- und Warnsystem zurück. Die interkommunale Zusammenarbeit sei entscheidend, denn im Notfall mache das Wasser nicht an Gemeindegrenzen Halt.

Um ein Hochwasser möglichst früh voraussagen zu können, sind neben den Niederschlagsprognosen auch Messungen im Gewässer nötig. Insbesondere an kleineren Nebengewässern ist dafür die Installation weiterer Pegelmessstellen notwendig. Das Landratsamt unterstützt die Kommunen im Kreis bei der Einrichtung eines kreisweiten Pegelmessnetzes. Aktuell wird ermittelt, an welchen Standorten zusätzliche Pegelmessstellen sinnvoll wären. Im Frühjahr sollen die Standorte dafür festgelegt werden. Ende 2024 könnte das Pegelnetz einsatzbereit sein.

Zukünftig werden die gemessenen Wasserstände direkt übermittelt und in FLIWAS dargestellt. Wenn bestimmte Schwellenwerte überschritten werden, kommt es dann zur automatischen Warnung der zuständigen Stellen. „Wir müssen als kommunale Familie frühzeitig erkennen, wenn sich eine kritische Situation anbahnt, damit wir die Bürgerinnen und Bürger entsprechend warnen können. Das wird unser kreisweites Pegelmessnetzt in Zukunft ermöglichen“, sagt Landrat Dr. Richard Sigel.

Zur Durchführung des Projekts hat das Landratsamt ein erfahrenes Ingenieurbüro beauftragt. Das Projekt wird außerdem von einer kommunalen Projektgruppe begleitet: Neben Oppenweilers Bürgermeister Bernhard Bühler und dem Backnanger Tiefbauamtsleiter Lars Kaltenleitner unterstützen auch Hans-Peter Sieg vom Wasserverband Rems und Marty Straßer vom Wasserverband Kocher-Lein das Umweltschutzamt bei der fachlichen Begleitung des Projekts.

Hochwasser lässt sich nicht verhindern, doch vorbereiten kann man sich

„Wir können nicht verhindern, dass es zu Starkregen- und Hochwasserereignissen kommt, aber wir können uns bestmöglich darauf vorbereiten“, betont Landrat Sigel. Gleiches gilt für die regelmäßigen Übungen oder den Aufbau eines kreisweiten Sirenennetzes. „Gemeinsam geht’s besser: Das gilt nicht nur bei der Vorbereitung, sondern auch im Ernstfall.“