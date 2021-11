Die Corona-Lage im Rems-Murr-Kreis ist ernst, im deutschen Partner-Landkreis Meißen in Sachsen sieht es noch viel düsterer aus (wir berichteten). Das liegt vor allem an der in Sachsen besonders niedrigen Impfquote. Ein Blick in weitere Partnerkreise und -städte im Ausland lässt ähnliche Schlüsse zu.

In Frankreich beispielsweise gelten Bürgerinnen und Bürger tendenziell eher als impfskeptisch, gerade einmal 40 Prozent sprachen sich vor rund einem Jahr für eine Schutzimpfung gegen das