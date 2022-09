Hohe Strompreise: Bleibt E-Bike fahren eine günstige Alternative zum Auto?

Ich fahre jetzt E-Bike. Ich fahre damit zur Arbeit. Das ist umweltfreundlich, denn ich tanke Öko-Strom, macht mich froh, weil ich mich an der frischen Luft bewege, und war bislang viel, viel günstiger als das Auto. Ob das so bleibt? Mein Stromanbieter hat nämlich schon die Preiserhöhung angekündigt.

Mein Weg zur Arbeit und zurück ist 22 Kilometer lang: Was kostet das täglich?

Damit keine Verwirrung aufkommt: Ich fahre jenes Gerät, bei dem der Mensch strampeln muss, aber eine elektrische Unterstützung zuschalten kann. Offiziell heißt das Pedelec. Aber alle Welt spricht nur vom E-Bike – ich auch. Die Strecke, die ich damit von zu Hause, Schwaikheim, bis in die Redaktion, Waiblingen, radele, ist ungefähr elf Kilometer lang. Macht täglich 22 Kilometer.

Bislang zahle ich für meinen Strom 25,59 Cent pro Kilowattstunde. Brutto. Das bleibt noch so bis Ende des Jahres, hat mir mein Stromanbieter versprochen. Dann aber wird es eine Preiserhöhung geben. Wie die ausfallen wird? Wer weiß.

EnBW erhöht den Stromtarif schon ab Oktober. Dann kostet die Kilowattstunde bei einem Vier-Personen-Haushalt mit einem angenommenen Verbrauch von 4159 Kilowattstunden im Jahr brutto 52,49 Cent bei einer Preisgarantie bis 31. Dezember 2023.

Wollte ich meinen E-Bike-Akku von null auf ganz voll laden, bräuchte ich 0,5 Kilowattstunden. Eine Komplettladung kostet mich jetzt also rund 13 Cent.

Wäre ich EnBW-Kunde, müsste ich ab Oktober rund 26 Cent dafür zahlen.

Wie weit kann ich mit einer Akkuladung fahren?

Wie viel ich damit fahren könnte? Kommt ganz darauf an, wie viel meiner eigenen Kraft ich in die Kilometer stecke. Bei so manchem steilen Buckel auf der Strecke zur Arbeit lass ich mir kräftig vom Motor helfen. Aber ich mache auch gerne ein bisschen Sport. Die Berechnung lässt sich nicht genau durchführen. Aber über den Daumen lassen sich die Kosten schon feststellen.

Laut dem Portal Check24 haben E-Bikes je nach Akku-Belastung eine Reichweite zwischen 50 und 100 Kilometern. Sagen wir mal, ich würde mit einer Akkuladung 66 Kilometer weit kommen – das rechnet sich gut. Und ich rechne damit das E-Bike-Fahren nicht schön: 66 Kilometer bedeuten schon recht viel Motorunterstützung.

66 Kilometer mit einer Akkuladung für aktuell 13 Cent macht bei 22 Kilometern aktuell für mich 4,3 Cent.

Ab Oktober bei EnBW würde mich die Arbeits-E-Bike-Fahrt 8,7 Cent kosten.

Muss ich da jetzt laut „Aua!“ schreien?

Wenn ich mit dem Auto dienstlich unterwegs bin, kann ich bei meinem Arbeitgeber 30 Cent pro Kilometer für die Fahrtkosten abrechnen. Meine Fahrt zur Arbeit und zurück bekomme ich natürlich nicht gesponsert. Aber einfach mal mit dieser Summe gerechnet, müsste mein Arbeitgeber bei 22 Kilometern 6,60 Euro an mich zahlen.

Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch beim Auto: 7,4 Liter auf 100 Kilometer

Die reinen Spritkosten sind natürlich weniger. Wie viel Sprit mein Auto für 100 Kilometer braucht, weiß ich nicht – ich bin kein großer Nachrechner. Das Umweltbundesamt gibt jedoch an, dass der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch von Pkw und Kombi im Jahr 2020 auf 100 Kilometer bei 7,4 Litern lag. Da mein Auto 2020 dasselbe war, wie es jetzt in 2022 ist, gehe ich davon aus, dass sich das nicht grundlegend geändert hat. Also verbrauche ich auf meine 22 Kilometer etwa 1,63 Liter.

Der Liter E10 kostet gerade jetzt beim Schreiben, am 20. September um 11 Uhr, an meiner Tankstelle ums Eck 2,07 Euro pro Liter. Ändert sich zwar ständig, aber egal. Gerade jetzt macht das auf 22 Kilometer 3,37 Euro.

Das heißt: Selbst wenn ich nur die Spritkosten nehme, bin ich mit dem E-Bike viel billiger dran. Würde ich die Fahrtkostenpauschale vom Arbeitgeber nehmen, wird der Unterschied noch viel größer. Allerdings hinkt dieser Vergleich ein bisschen, denn dann müsste ich ja auch noch den Verschleiß des E-Bikes mit einrechnen. Das wird echt schwierig.

Auf der Suche nach weiteren Alternativen

Aber gibt’s denn nicht noch eine andere Alternative?

Die 22 Kilometer E-Bike-Fahrt bedienen einen Arbeitstag. Ich könnte für die Fahrt zur Arbeit natürlich auch die S-Bahn nehmen. Das Einzelticket Schwaikheim-Waiblingen kostet noch 3,40 Euro am Automaten. Macht hin und zurück 6,80 Euro.

Hätte ich ein Monatsticket, das Jedermann-Ticket, müsste ich für die zwei Zonen 92,90 Euro zahlen. Das Ticket ist jeden Tag gültig, macht drei Euro Fahrtkosten pro Tag. Wobei der Tagespreis natürlich sehr freundlich berechnet ist, denn beispielsweise am Wochenende fährt der Mensch gewöhnlich nicht zur Arbeit. Aber ja, theoretisch stimmt die Zahl.

Doch selbst dann ist das E-Bike viel günstiger.

Das „Bio-Bike“: Strampeln ohne Hilfe, ganz so wie früher

Noch günstiger wird’s nur, wenn ich’s mache wie meine Kollegin. Die will sich ein neues Rad kaufen. Ohne Motor. Der Fahrradhändler, bei dem sie sich beraten ließ, hat erklärt, dass ganz normale Fahrräder längst ein „Nischenprodukt“ seien. Und laufen inzwischen unter dem Begriff „Bio-Bike“. So ein Bio-Bike selber kostet natürlich im Verbrauch nichts. Energie frisst es dennoch. Die Energie desjenigen nämlich, der radelt. Bedeutet: Der Bio-Bike-Radler kriegt womöglich schneller wieder Hunger als der E-Bike-Fahrer. Zu berechnen, wie stark das ins Budget schlägt, übersteigt meine Fähigkeiten und hängt wieder immens von den jeweiligen Gegebenheiten ab. Den körperlichen und den landschaftlichen. Aber eines will ich zu bedenken geben: Das Stück Butter, mit dem das Zusatzbrot beschmiert werden will, kostet inzwischen deutlich über zwei Euro. Geschenkt kriegen wir gerade wirklich nichts.