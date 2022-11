Hoher Krankenstand bei Go Ahead: Zug-Ausfälle bei MEX13 im Rems-Murr-Kreis

Am Dienstag (08.11.) fahren Züge der Linie MEX13 auf der Remsbahn-Strecke zwischen Stuttgart und Aalen/Crailsheim nur noch im 1-Stunden-Takt. Das teilte Go Ahead mit. Als Grund dafür gab das Unternehmen kurzfristig hohe Krankenstände an.

„Wir bitten unsere Fahrgäste um Entschuldigung und empfehlen, sich vor Fahrtantritt über die Online-Auskunftssysteme zu informieren“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung.

Schienenersatzverkehr zwischesn Aalen und Schorndorf

Seit dem Vormittag habe man zusätzlich einen Busnotverkehr zwischen Aalen und Schorndorf eingerichtet, der an allen Bahnhöfen zwischen Aalen und Schorndorf halte, die sonst vom MEX13 angefahren werden. Die Busse seien bis etwa 20 Uhr im Einsatz.

Ob der Krankenstand im Laufe der Woche zu weiteren Ausfällen führt, ist aktuell nicht bekannt.