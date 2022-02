Die Virusvariante Omikron belastet trotz der Höchstinzidenzen die Krankenhäuser viel weniger als die Delta-Variante Ende 2021, deshalb kann es spätestens ab kommender Woche (ab 21.2.) wohl zu Lockerungen der coronabedingten Einschränkungen in Baden-Württemberg kommen. Mit dieser Erkenntnis aus einer Expertenanhörung vom Dienstag (14.2.) geht die Landesregierung in die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch (15.2.). „Einen Freedom Day wie in Großbritannien mit komplettem Wegfall aller