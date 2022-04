Am Stuttgarter Landgericht hat am Mittwochvormittag, 27. April, der Prozess gegen einen ehemaligen Jugendtrainer des SV Fellbach begonnen. Der Vorwurf: mehrhundertfacher sexueller Missbrauch von Spielern. Und direkt am ersten Verhandlungstag legte der Angeklagte ein vollständiges Geständnis ab.

Anwälte geben Erklärung im Namen ihres Mandanten ab

Die Anwälte gaben im Namen ihres Mandanten eine Erklärung ab: Er räumt alle ihm zur Last gelegten Taten "umfassend ein." Wörtliche