Wohnen muss jeder. Mit wem und wie man wohnen will und kann – das ändert sich im Lauf des Lebens. Ein Dach schützt vor Regen, eine Heizung vor Kälte – und eine andere als die alte Wohnform vielleicht sogar vor Einsamkeit. Es tut sich was in dieser Richtung, weil die Wohnungsfrage Menschen bewegt. Zu viele Alte sitzen zu oft allein in viel zu großen Häusern. Betreutes Wohnen auf kleinem Raum kostet mehr, als das alte Häusle wert sein mag – also bleiben Ältere, wo sie sind. Junge Familien