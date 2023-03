IHK Rems-Murr misst Emissionen: 66 Tonnen CO2 im Jahr 2022

Die IHK-Bezirkskammer Rems-Murr hat im abgelaufenen Jahr 2022 eine Treibhausgasbilanz für die von ihr verursachten CO2-Emissionen vorgelegt. Das Ergebnis: 66 Tonnen Ausstoß. Die Emissionen werden über ein von der Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg zertifiziertes Projekt in Uganda ausgeglichen.

Pilotprojekt bei der IHK Waiblingen

Der IHK-Standort Waiblingen ist Vorreiter, genannt „Pilotkammer“, innerhalb der IHK Region Stuttgart. Erfasst hat die Kammer die direkt und indirekt verursachten Kohlendioxid-Emissionen. Damit sind beispielsweise Emissionen durch den Kraftstoffverbrauch der Dienstfahrzeuge sowie durch die Verbrennung von Gas für die Heizung gemeint. Auch Dienstreisen, die täglichen Arbeitswege der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Papierverbrauch oder das Abfallaufkommen im Unternehmen waren Gegenstand der Bilanzierung. Weitere Handlungsfelder sollen in den Folgejahren nach und nach berücksichtigt werden.

Bezirkskammerpräsident Claus Paal ist vom eingeschlagenen Weg der IHK überzeugt. „Die Klimaveränderung duldet kein weiteres Zögern mehr“. Die IHK sei genauso wie alle anderen Unternehmen im Landkreis gehalten, zum Erreichen des gemeinsamen Ziels beizutragen.

Der Pioniertat der Bezirkskammer Rems-Murr werden die anderen Standorte, so Paal, jetzt folgen. „Wir wollen uns als Gesamtkammer das Ziel setzen, die im Geschäftsbetrieb entstehenden klimaschädlichen CO2-Emissionen konsequent Jahr für Jahr zu reduzieren“. Man strebe einen klimaneutralen Geschäftsbetrieb an.

Basierend auf den zugrundeliegenden Daten aus dem Jahr 2021 ergaben sich für die IHK-Bezirkskammer Rems-Murr etwa 66 Tonnen CO2-Emissionen. Die Treibhausgasbilanz dient als Ausgangsbasis für die Bilanzen der Folgejahre und zur Identifikation wichtiger Stellschrauben, um künftig CO2-Emissionen zu vermeiden und zu reduzieren. „Mit der Erstellung der ersten Bilanz haben wir nun schwarz auf weiß eine Übersicht über die absolute Menge an Emissionen, die wir verursacht haben und gleichzeitig auch die Möglichkeit, uns eine ambitionierte Zielmarke für die Zukunft zu setzen“, erklärte IHK-Geschäftsführer Markus Beier. Die Bilanz gebe wichtige Hinweise darauf, in welchen Bereichen im Unternehmen das größte Einsparpotenzial liege.

Erstaunlich: Rückgang im Corona-Jahr geringer als erwartet

Eine wichtige Erkenntnis der jetzt erfolgten Erfassung ist, dass sich die Emissionen im Corona-Jahr 2021 weniger stark verringert haben im Vergleich zum ebenfalls mitbilanzierten Vor-Corona-Jahr 2019, als dies im Vorfeld erwartet wurde. „Die vorhandene Gasheizung ist unser größter Stellhebel, um zukünftig massiv CO2 einzusparen“, sagte Beier. In einem ersten Schritt wurde nun unter anderem in die Heizungssteuerung investiert und die Heizung optimiert. Auch will die Bezirkskammer die Eigenstromerzeugung ausbauen.

Im Laufe dieses Jahres soll für die gesamte IHK Region Stuttgart eine Treibhausgasbilanz erstellt und ein Maßnahmenplan entwickelt, mit den Gremien abgestimmt und zur Umsetzung gebracht werden.

IHK-Bezirkskammerpräsident Claus Paal sieht in der Klimaneutralität ein Megathema für die Unternehmen in den kommenden Jahren. „Mir ist bewusst, dass gerade in dieser Konjunkturphase, in der viele Betriebe durch die Corona-Folgen, durch hohe Energiekosten und eine historisch hohe Inflation enorm belastet sind, weitere finanzielle Belastungen oft kaum zu schultern sind.“ Er denkt daher: „Noch wichtiger als von Anfang mit großen Summen am perfekten Plan als Unternehmen zu tüfteln, scheint es mir deshalb, sich einfach auf den Weg zu machen, realistische Ziele zu setzen, kontinuierlich dranzubleiben und die Belegschaften mitzunehmen“.

Gerade bei der Erstbilanzierung und der Entwicklung eines Reduktionsplans könne dabei eine externe Unterstützung sinnvoll sein. Für ihre Mitgliedsunternehmen wird die IHK Region Stuttgart in diesem Jahr daher erneut Informationsangebote zum Thema anbieten. Unter anderem geht es um das Beratungsangebot zur Energie- und Materialeffizienz KEFF+.

Ausgleich über Projekt in Uganda

Einstimmig hatte die IHK-Bezirksversammlung im Herbst beschlossen, die ermittelten CO2-Emissionen der IHK Rems-Murr über ein nach Goldstandard zertifiziertes Projekt „Sauberes Trinkwasser in Uganda“ der Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg auszugleichen. Für die Erstellung einer aussagekräftigen Treibhausgasbilanz sowie für bereits umgesetzte und geplante Klimaschutzmaßnahmen erhält die Bezirkskammer Rems-Murr zudem das Label „CO2-neutraler Betrieb 2022“ der Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg. Die Auszeichnung weist nach, dass wichtige Anforderungen an die Treibhausgasmessung erfüllt sind und Emissionen durch geeignete Klimaschutzmaßnahmen im Dreiklang „Vermeiden – Reduzieren – Kompensieren“ entlang einer festgelegten Zeitachse gesenkt werden.