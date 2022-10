Immer Besorgnis erregender: Psychische Probleme von Kindern und Jugendlichen

Depressionen, Zwangsstörungen, diffuse Ängste und ein gestörtes Verhältnis zum Essen: Bei Kindern und Jugendlichen haben die psychischen Belastungen durch die Corona-Pandemie und die einhergehenden Kontaktbeschränkungen zugenommen. Das ist ein Fazit des neuen DAK-Kinder- und Jugendreports. Wie steht’s um die Heranwachsenden im Rems-Murr-Kreis? Darüber berichten die Schorndorfer Psychotherapeutin Diana Rapp und der Lehrer-Gewerkschaftler Jochen Müller.

„Vor allem bei den Kindern haben die Erfahrungen der Coronapandemie und der einhergehenden Kontaktbeschränkungen Spuren in der Psyche hinterlassen“, sagt die Schorndorfer Kinder- und Jugendtherapeutin Diana Rapp. „Das erlebe ich in meiner Praxis und das erleben auch die Kolleginnen und Kollegen in ihren Praxen.“ Die Therapeutenschaft pflege den regelmäßigen Austausch. Diana Rapp allein verhaltenstherapiert 35 bis 38 Patientinnen und Patienten pro Woche.

Diffuse Ängste bei Kindern

„Bei Kleinkindern sind es vor allem diffuse Ängste. Corona ist für sie ja gar nicht greifbar.“ Die Kinder durften zeitweise nicht mehr auf den Spielplatz, auch nicht die Spiel- und Klassenkameraden oder die Großeltern treffen. „Und wenn es dann ging, sollte man sich nicht mehr umarmen oder die Hand geben.“ Angst, in die Schule zu gehen und vorm schulischen Versagen sowie Trennungsängste seien bei Kindern seither weit verbreitet, und auch die Zwangserkrankungen hätten in den jüngeren Altersgruppen zugenommen. „Wobei hier die Erfahrungen der Pandemie Vorhandenes wohl noch verstärkt haben. So zum Beispiel auch den Waschzwang“, sagt Rapp.

Innere und äußere Konflikte bei Jugendlichen

Jugendliche fanden die sozialen Folgen der Pandemie zunächst „eher cool“, weil sie nicht mehr in die Schule mussten. „Da ist dann aber schnell der Verlust der Autonomie und des Abstands von den Eltern, den man doch besonders mit der beginnenden Pubertät sucht, zum psychisch belastenden Thema geworden“, sagt Rapp. Durch Home-Office und Home-Schooling waren die Eltern nicht nur ständig zu Hause, sondern übten auch tendenziell mehr lästige Kontrolle auf die Heranwachsenden aus. Auch verführte der Wegfall einer Tagesstruktur zum Sich-gehen-Lassen bei den Jugendlichen. Die Eltern waren natürlich auch überlastet und Konflikte zu Hause programmiert.

Beim Online-Schooling blieben aufgrund der mangelnden Internet-Datenübertragungskapazitäten häufig die Kameras ausgestellt. „Das hieß dann für nicht wenige Jugendliche sich einloggen, aber dann unbeobachtet im eigenen Zimmer halt machen, was man will“, sagt Diana Rapp. Jungs spielten tendenziell mehr Computerspiele, „wo man sich zumindest bei Onlinespielen über Chatfunktionen teilweise austauschen kann.“ Mädchen tauchten eher in die Scheinwelten von Youtube, Instagram und Tiktok ein, wo „Bilder vermittelt werden, die nicht echt sind, und Aussehens- und Rollenideale transportiert werden, denen nachzueifern zu Zwängen wie Essstörungen führen kann“. Aber auch Mobbing, Versagensängste und Depressionen wurden dadurch virulenter.

„Den Jugendlichen fehlte lange das Korrektiv im echten Kontakt mit gleichaltrigen Freunden und Klassenkameraden, was gerade in diesem Alter so wichtig ist“, sagt Diana Rapp. „Sie haben sich innerlich zurückgezogen. Sie haben Lernlücken und es klappt in der Schule nicht, kommt zu Konflikten, auch weil man die Klasse oder die Schule wechseln musste oder eine Stufe wiederholen muss. Oder wenn Klassen zusammengelegt und einfach zu groß wurden. Ein verlässliches und überschaubares soziales Gefüge ist für viele dadurch weggefallen“, sagt Diana Rapp.

Bei den rund zehnjährigen Patientinnen und Patienten dominierten seither eher die Ängste, bei 14- bis 16-Jährigen die „depressiven Rückzüge“. Zudem verkümmerten Sport- und Freizeit-Aktivitäten in der Gemeinschaft und im Verein. Ebenso bei den Kindern. Das schlug sich auch auf die körperliche Gesundheit nieder, sagt Rapp.

Psychisch auffällig in der Schule

Jochen Müller, Kreis-Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) und Grundschullehrer, bestätigt: „Der Anteil psychisch auffälliger Kinder steigt kontinuierlich, auch jener adipöser (fettleibiger) Kinder.“ Schon bei Grundschulkindern sei zu beobachten, dass der „weitgehend sinnfreie Gebrauch digitaler Medien“ einen Großteil des Tages einnehme. „Schon Fünf- oder Sechsjährige schieben ihre Daumen auf den Handys hin und her wie Profis.“ Elaborierte Sprachfähigkeiten entstünden dadurch nicht und auch keine Sozialkompetenz, weil echte menschliche Interaktion fehle, die etwa beim Spielen draußen mit Spielkameraden oder beim Mannschaftssport im Verein zu erleben sei. „Kinder sind kaum mehr in Vereinen, bewegen sich deutlich weniger, sind selten draußen, werden schlechter ernährt, und sie lernen dadurch auch schlechter.“

Durch Corona hat sich diese problematische Gemengelage noch verdichtet, so Müller. Gleichzeitig fehle seit Jahren das Personal, um individueller auf die Kinder einzugehen und sie zu fördern. Dass Baden-Württembergs Viertklässler in der jüngsten Vergleichsstudie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen erneut schlechter abgeschnitten haben und ihr Leistungsniveau in Deutsch und Mathe gesunken ist, sei nicht verwunderlich (wir berichteten), sagt Müller.

Immer mehr Schulen, Eltern, aber auch die Heranwachsenden selbst oder klinische Einrichtungen (Weinsberg oder auch die Winnender Tagesklinik) melden sich bei niedergelassenen Therapeuten und bitten um Hilfe, sagt Diana Rapp. „Der Bedarf an Therapiestunden für Kinder und Jugendliche ist sehr groß und wir können nicht immer sofort helfen. Die Wartezeiten können schon ein paar Monate betragen.“ In Schorndorf gebe es mittlerweile sieben oder acht Kassensitze für Kinder- und Jugend-Psychotherapeuten/-innen. „Als ich 2005/6 angefangen habe, waren wir nur zu dritt.“

Kinder und Jugendliche brauchen mehr Aufmerksamkeit und Betreuung

Grundprobleme fangen aufgrund des Personalmangels schon in der Kita an und setzen sich dann in der Schule fort, sagt Diana Rapp. „Wir müssen unsere Nachfolgegeneration doch besser fit machen für das Leben. Kinder und Jugendliche brauchen gerade nach den ganzen Einschränkungen durch Corona viel mehr pädagogisches Betreuungspersonal, mehr Zuwendung und mehr Aufmerksamkeit. Schulschließungen jedenfalls darf es nie mehr geben. Die Folgen, auch die Folgekosten, für die Gesellschaft sind einfach zu einschneidend, um es so weiterlaufen zu lassen“, sagt Rapp.

Nach der aktuellen Analyse der DAK-Gesundheit für die Jahre 2018 bis 2021 stiegen einzelne Diagnosen wie Depressionen, Adipositas und Essstörungen in bestimmten Altersgruppen teilweise dramatisch an. So wurden 2021 im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit in Baden-Württemberg 86 Prozent mehr 10- bis 14-jährige Schüler/-innen erstmalig aufgrund einer Depression behandelt. Bei den erstmalig ärztlich behandelten Adipositas-Erkrankungen gab es über alle Geschlechter und Altersgruppen hinweg einen deutlichen Anstieg.

„Unser aktueller Report für Baden-Württemberg offenbart einen dringenden Handlungsbedarf in vielen Facetten der Kinder- und Jugendgesundheit im Südwesten“, kommentierte DAK-Landeschef Siegfried Euerle. „Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dazu bedarf es auch einer ressortübergreifenden Strategie für eine Gesundheitsförderung, die bereits im Kindesalter ansetzt, um Langzeitfolgen zu vermeiden.“