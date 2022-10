Immer geschuftet und trotzdem kaum Rente: Wie kommen wir aus der Armutsfalle?

Eine ältere Frau sucht im Müll vor einem Supermarkt nach Gemüse – und das mitten im reichen Baden-Württemberg: Wie kann das sein, und was sind die Auslöser für Altersarmut?

„Wir werden mittlerweile mit Bildern von älteren Menschen überschüttet, die bei bester Gesundheit mit dem Wohnmobil durch die Welt reisen“, sagte Hendrik Rook jüngst bei der Armutskonferenz: Doch das sei nur die halbe Wahrheit. Der Leiter der Caritas Ludwigsburg-Waiblingen-Enz weiß nur zu gut, wie sehr sich betroffene Menschen schämen, wie groß ihre Hemmungen sind, Angebote zu nutzen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine der bedrückendsten Folgen: Vereinsamung. Jetzt bei der Armutskonferenz in Waiblingen ging es unter anderem darum, wie Altersarmut sich vermeiden ließe.

Armut betreffe nicht nur Arbeitslose, sondern auch Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen. Die Folgen der Pandemie, die Steigerung der Lebenshaltungskosten und die Energiekrise verschärfen das Problem.

Armut hat sehr viele Gesichter

Holger Fuhrmann, Referent für Armut und Arbeitslosenhilfe vom Diakonischen Werk Württemberg, erinnerte daran, dass Armut nicht nur ein wirtschaftlicher oder materieller Mangel an Geld, Einkommen und Vermögen ist, der es verhindert, ein angemessenes Leben im Bereich des durchschnittlichen Lebensstandards zu führen. Armut ist auch ein Mangel an Gesundheit, Bildung, Wohnen, Erwerbstätigkeit, Beziehungen, an sozialen Netzwerken und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Jendrik Scholz, zuständig für Arbeits- und Sozialpolitik beim Deutschen Gewerkschaftsbund Baden-Württemberg (DGB), setzte sich mit der Situation von Arbeit und Alterssicherung auseinander: „Manche Menschen sind eingeschränkt, obwohl sie ein Leben lang hart gearbeitet haben“, so Scholz. Er berichtete in Waiblingen von eben jener Frau, die er bei der Suche nach Gemüse im Müll vor einem Supermarkt gesehen habe.

Scholz betonte, dass in der Rentenpolitik nicht alle Probleme gelöst werden können, die möglicherweise zuvor in der Arbeitspolitik verursacht worden seien. Dazu zählen geringe Löhne und Gehälter oder Ausfalljahre, die wegen Kindererziehung oder Arbeitslosigkeit zustande kommen.

Minijobs und Teilzeitbeschäftigungen seien Formen der prekären Arbeit, weil sie auch meist mit geringeren Verdiensten pro Stunde verknüpft seien. In Baden-Württemberg gebe es 1,2 Millionen Teilzeitbeschäftigte. 90 Prozent von ihnen sind weiblich. Außerdem seien oft alleinstehende Frauen betroffen und auch Verheiratete, die nicht erwerbstätig sind. „Das ist auch eigentlich kein Problem, wenn Frauen in der Ehe einen Zuverdienst haben, aber nicht alle Ehen sind stabil“, so Scholz. Die Folge: Später reicht es nur für eine ganz kleine Rente.

Alterssicherung fängt schon bei der Ausbildung an

„Die vielleicht wichtigste Erkenntnis ist aber, dass die Tarifbindung von Unternehmen bröckelt“, sagte Scholz. In Baden-Württemberg arbeite nur jeder Zweite in einem Unternehmen, welches tarifgebunden sei. „Mit Tarifvertrag bekommt man im Durchschnitt 500 Euro mehr Lohn im Monat“, so Scholz. Deswegen fordern Gewerkschaften, die Tarifbindung in Baden-Württemberg zu steigern. Eine Möglichkeit wäre aus Scholz' Sicht, öffentliche Aufträge nur an tarifgebundene Unternehmen zu vergeben.

Der DGB spricht sich außerdem dafür aus, das gesetzliche Renteneintrittsalter herunterzusetzen. Denn wer krankheitsbedingt frühzeitig in Rente geht, muss erhebliche Abschläge in Kauf nehmen.

Alterssicherung fängt schon ganz früh an – im Grunde bei der Ausbildung. Wer einen Beruf gelernt hat, ist später weniger gefährdet, arbeitslos zu werden. Aber: Es findet eben nicht jeder oder jede eine wirklich passende Lehrstelle – und vor allem nicht automatisch eine bezahlbare Wohnung in der Nähe des Arbeitgebers. Allzu oft können Auszubildende gar nicht zu Hause ausziehen, weil die Mieten viel zu hoch sind. Deshalb fordert der DGB „Wohnungsbau für Auszubildende“.

Ebenfalls von Altersarmut bedroht seien ungelernte Hilfskräfte in den Branchen Verkehr, Logistik, Einzelhandel, Gastronomie und Baugewerbe. Aber was tun? Wenn möglich, Qualifizierungschancen wahrnehmen, einen Berufsschulabschluss machen oder einen Einstieg über Teilqualifikationen anstreben, lautet Holger Fuhrmanns Appell: Als Fachkraft sei man gegen Langzeitarbeitslosigkeit viel eher gewappnet.

Rentenversicherung braucht eine stabilere Basis

„Menschen sollten ihren Lebensstandard nach 40 bis 45 Jahren Arbeit halten können, ohne im Alter abzurutschen“, sagte Scholz. Die Gewerkschaften fordern, die Rentenversicherung auf eine solidere Basis zu stellen und die Einnahmequellen zu erweitern.

Das alles hat zur Folge, dass die Schlangen vor den Tafelläden immer länger werden, es aber nicht genug Ware gibt. Immer mehr Menschen müssen abgewiesen werden. Oft komme es sogar zu Konflikten zwischen Einheimischen und Zugewanderten, sagte Scholz. 2021 haben rund 1,1 Millionen Rentner und Menschen mit dauerhafter Erwerbsminderung Leistungen der Grundsicherung bezogen – Tendenz steigend.

Wer arm ist, muss sich in vielen Lebensbereichen einschränken. Wenn Ältere zudem wenig Kontakte haben, nicht mehr mobil und krank sind, „sprechen wir von knallharter Exklusion“, so Fuhrmann.

Laut einer Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) sterben Männer zehn Jahre und Frauen acht Jahre früher, wenn sie von Altersarmut betroffen sind, berichtete Fuhrmann. Das Krankheitsrisiko sei zwei- bis dreimal so hoch.