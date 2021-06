Manchen Menschen ist es offenbar zu umständlich, sich auf Corona testen zu lassen. Lieber besorgen sie sich einen gefälschten Impfpass, verschaffen sich so auf kriminelle Weise Vorteile und nehmen dadurch in Kauf, andere anzustecken und zu schädigen. Die Fälle dieser Spielart des gemeingefährlichen Betrugs nehmen zu. Im Rems-Murr-Kreis ermittelt die Polizei nunmehr in drei Fällen. Im Raum Ulm und im Landkreis Reutlingen hat die Polizei sogar gewerbsmäßige Impfpass-Fälscher