Immer mehr Hilfen zur Erziehung: Mit diesen Kosten rechnet das Kreisjugendamt

Mitte Oktober hat Landrat Richard Sigel den Kreishaushalt 2023 in den Kreistag eingebracht. Der Etat von insgesamt rund 636 Millionen Euro ist wegen der aktuellen, von mehreren weltweiten Krisen geprägten Situation eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Dennoch sagte Kämmerer Peter Schäfer am Montag, 28. November, im Jugendhilfeausschuss, er gehe davon aus, dass der Haushalt ähnlich verabschiedet werden könne wie er eingebracht worden sei. Zurzeit laufen die Haushaltsberatungen in den Ausschüssen, im Jugendhilfeausschuss ging es um den Teilhaushalt des Kreisjugendamts. Dessen Amtsleiter Holger Gläss geht von einer Steigerung des Zuschussbedarfs um 4,5 Prozent aus, insgesamt belaufe sich der Zuschussbedarf auf mehr als 50 Millionen Euro.

War das Jugendamt in den Coronajahren 2020 und 2021 unter dem Planansatz geblieben, habe 2022 ein Nachholeffekt an allen Ecken und Enden eingesetzt, berichtete Gläss. Den mit Abstand größten Posten machen die Hilfen zur Erziehung sowie die Hilfen für junge Volljährige aus. Insbesondere bei der Schulbegleitung verzeichne das Kreisjugendamt einen „Riesenbedarf“. Schulbegleiter unterstützen Kinder mit körperlicher oder geistiger Behinderung oder psychischen Störungen im Schulalltag. Die Schulbegleitung ist eine Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe.

Schulbegleitung ist großer Posten

Mit rund 2,6 Millionen Euro mehr habe dieser Posten 2022 „richtig reingehauen“, sagt Gläss und stehe beispielhaft dafür, was an vielen Stellen der Gesellschaft zurzeit zu beobachten sei: „Die Haltekräfte vieler Systeme sind erschöpft, das Jugendamt muss als Ausfallbürge einspringen.“ Habe die Beratungsstelle des Kreisjugendamts früher beispielsweise schwierige Fälle zu niedergelassenen Therapeuten geschickt, sei es heute andersherum.

Doch nicht nur die Schulbegleitung ist ein Faktor für die Ausgabensteigerungen beim Kreisjugendamt. Mehrausgaben ergeben sich unter anderem auch aus steigenden Lohn-, Sach- und Energiekosten, steigenden Kosten für Vollzeit- und Tagespflege sowie die wachsende Anzahl Flüchtender aus der Ukraine sowie die Umstellung auf Bürgergeld, wodurch mehr Menschen beispielsweise Anspruch auf Erstattung der Kinderbetreuungskosten haben.

Gläss betonte, dass das Kreisjugendamt immer auch wirtschaftliche Aspekte beachte. So seien die Ausgaben des Rems-Murr-Kreises je Jugendeinwohner in den vergangenen Jahren wie in alle Landkreisen zwar kontinuierlich gestiegen, der Kreis aber habe im Vergleich aber geringere Ausgaben für Hilfen als sie bei den sozio-ökonomischen Bedingungen zu erwarten seien: „2016 lag der Rems-Murr-Kreis mit durchschnittlich 356 Euro je Jugendeinwohner 14 Prozent über dem Landesdurchschnitt, 2021 mit 448 Euro 0,9 Prozent unter dem Durchschnitt.“

Obwohl der Haushaltsplan 2023 für das Kreisjugendamt eine Steigerung um zwei Millionen Euro vorsieht, sei er „auf Kante genäht“, betonte Amtsleiter Holger Gläss in der Sitzung.

Einzelfälle können Kosten stark steigern

Nicht nur, weil einige Ausgabensteigerungen noch nicht eingepreist seien, sondern auch, weil unvorhergesehene Einzelfälle zu massiven Kostensteigerungen führen könnten, wie etwa eine unvorhergesehene Inobhutnahme gleich mehrerer Kinder einer Familie. Nicht zuletzt rechnet das Kreisjugendamt beispielsweise für die Schulbegleitung mit keinen weiteren Mehrausgaben, die Stundenzahl könne schlicht wegen des Fachkräftemangels nicht erhöht werden und es müssten dafür andere Lösungen gefunden werden.

„In die Jugendhilfe investiertes Geld ist gut investiertes Geld“, sagte Gläss den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses zum Schluss seines Berichts. Den Förderanträgen des Kreisjugendrings sowie des Kreisdiakonieverbands und der Caritas hat der Jugendhilfeausschuss zugestimmt. Über den Kreishaushalt entscheidet der Kreistag am 12. Dezember.