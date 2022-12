Immer mehr Kinder im Rems-Murr-Kreis sind zu dick

Adventskalender, Nikolaus, Weihnachtsfeiern und -märkte und dann auch noch die Festtage – in der Adventszeit essen Kinder häufig besonders viele Süßigkeiten. Dabei sind bereits rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen übergewichtig, sechs Prozent sind sogar adipös, das bedeutet, sie haben extremes Übergewicht.

Im Rems-Murr-Kreis waren im vergangenen Jahr 983 AOK-versicherte Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre wegen Adipositas in Behandlung. Ihr Anteil ist zwischen 2017 und 2021 im Durchschnitt um 8,7 Prozent pro Jahr gestiegen. Damit liegt der Kreis über dem Landesschnitt mit einer mittleren jährlichen Steigerung von rund 6,1 Prozent.

Schuld sind nicht nur kalorienreiche Naschereien, auch zu wenig Bewegung hat einen großen Anteil an dieser Entwicklung, sagt Sabine Drexler, Spezialistin Vorsorge & Prävention bei der AOK Baden-Württemberg: „Natürlich stehen in der Weihnachtszeit viele süße Naschereien auf dem Tisch – in Maßen genossen gehören diese auch dazu, und mit ausreichend Bewegung, am besten täglich, darf man sich die Schokolade aus dem Adventskalender oder die selbst gebackenen Plätzchen auch schmecken lassen.“

Übergewicht spielt in jeder dritten Familie eine Rolle

Eine im Auftrag der AOK Baden-Württemberg durchgeführte repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey ergab, dass in jeder dritten Familie Übergewicht ein Thema ist. Andererseits sind aber auch in mehr als zwei Drittel der befragten Familien die Kinder mehrmals pro Woche sportlich unterwegs. Nur ein Drittel der Befragten gab an, dass die Kinder im Winter weniger aktiv sind.

Drexler rät, die Angebote der örtlichen Turn- und Sportvereine zu nutzen und als Familie gemeinsam an der frischen Luft, wie zum Beispiel beim Schlittenfahren oder Geocaching, aktiv zu sein. Um den Zuckeranteil an der Ernährung in der Adventszeit nicht zu groß werden zu lassen, empfiehlt sie Mandarinen, Äpfel und Nüsse als gesunde Alternativen.

Wichtig sei, auch den Zuckergehalt von Getränken im Auge zu behalten. Viele Kinder trinken gerne Limonaden und Eistees, diese enthalten aber sehr viel Zucker. "In der Weihnachtszeit bietet ein selbst gemachter Kinderpunsch mit ungesüßtem Weihnachtsfrüchtetee mit einem Schuss Apfel- oder Orangensaft und einer Prise Zimt eine leckere und gesunde Alternative“, so Drexler.