Eine gute Nachricht: Die seit Mittwoch, 5. Januar, von der Polizei gesuchte 39-jährige Frau aus Winnenden ist wohlauf. Sie hat sich am Freitag selbst bei der Polizei gemeldet. Die Polizei hatte sie per Öffentlichkeitsfahndung gesucht, weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Frau in einer hilflosen Lage befindet.

Hohe rechtliche Hürden

Zu den Hintergründen und Umständen ihres Verschwindens macht die Polizei keine Aussage. Auffällig war bei dieser