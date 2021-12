Impfaktion für Beschäftigte bei Stihl am 15.12., 21.12. und 11.01.

Das Familienunternehmen Stihl geht mit ihrer betrieblichen Impfaktion in die nächste Runde, das teilte das Unternehmen am Mittwoch, 15.12. mit. So werden an drei Tagen in Waiblingen-Neustadt Impfungen gegen das Corona-Virus angeboten.

Mitarbeiter können sich sowohl die Booster-Impfung als auch eine Erst- und Zweit-Impfung verabreichen lassen.

Wann?

Am 15. und 21. Dezember 2021 sowie am 11. Januar 2022 im Werk 2 in Waiblingen-Neustadt.

Unterstützung erhält Sthil duch den „Kommunalen Impfdienst", dieser stellt Ärztinnen und Ärzte sowie Impfpersonal zur Verfügung.