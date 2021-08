Kreisrat Werner Häfele ist von Winnenden hergeradelt. Er will sich seine Corona-Impfung abholen. Und direkt vor dem Landratsamt gibt’s an diesem Tag diese Schnell-und-schmerzlos-Möglichkeit: kommen, sich beraten, registrieren und piksen lassen, kurz pausieren, wieder gehen. Einfacher geht’s nicht. Keine Anmeldung, keine Terminsuche, mitzubringen sind ein Ausweis, die Krankenversichertenkarte und der Impfpass, so vorhanden. Super für alle, die eh ums Eck sind beim Einkaufen oder in der