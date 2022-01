Taumeln wir auf das nächste Corona-Chaos zu? Ab dem 16. März gilt die Impfpflicht in Pflege und Medizin – aber sind wir darauf vorbereitet? Der FDP-Landtagsabgeordnete Jochen Haußmann aus Kernen zweifelt. Denn derzeit weiß niemand genau, wie viele Leute in der Gesundheitsbranche schon geimpft sind, was eine schnelle Durchsetzung von Beschäftigungsverboten für Folgen in den Einrichtungen hätte - und ob die Landesregierung überhaupt daran interessiert ist, schnell und konsequent zu handeln