Am Wochenende startet im Kreis die Impfkampagne für Kinder, das Rems-Murr-Portal zur Impfanmeldung boomt, der CDU-Fraktionsvorsitzende plädiert für die allgemeine Impfpflicht, der SPD-Sprecher erklärt den Querdenkern, es gebe „keinen Anspruch auf eigene Fakten“, und der Redner der Freien Wähler vergleicht das Krisenmanagement des Bundes mit der Manövrierkunst auf der Titanic: In der Kreistagssitzung am Montag folgten die Kernsätze Schlag auf Schlag.

Es gab keine kontroverse Debatte,