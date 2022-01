Die Nachfrage geht zurück, daher öffnen die Impfstützpunkte in Winnenden und Murrhardt nicht mehr an allen Wochentagen. Das teilte das Landratsamt Rems-Murr-Kreis am Montag (31.01.) mit.

Impfstützpunkt Winnenden

In Winnenden wird ab 1. Februar bis auf weiteres nur noch Dienstag, Freitag und an den Wochenenden geimpft. Öffnungszeiten sind von 17 bis 19.30 Uhr. Kinder-Impfungen mit dem speziellen Impfstoff von Biontech für Kinder von 5 bis 11 Jahren sind nur mit