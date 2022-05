In Schorndorf ausgezeichnet, in China weggesperrt: Der Dichter Gui Minhai

Vom 3. bis zum 10. Mai 2022 ist die Woche der Meinungsfreiheit. Wir nehmen das zum Anlass, um an Menschen zu erinnern, die unter Einsatz ihres Lebens für dieses Menschenrecht eintreten. Zum Beispiel Gui Minhai: 2020 wurde er mit dem Schorndorfer Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit ausgezeichnet – in Abwesenheit. Seine Tochter Angela Gui hat uns den folgenden erschütternden Text zukommen lassen.

Die Entführung: Der Tag, als Gui Minhai verschwand

Am Morgen des 17. Oktober 2015 war mein Vater zum Einkaufen unterwegs. Er hielt sich gerade einige Wochen in seiner Ferienwohnung in Thailand auf. Ansonsten lebte er in einer kleinen Wohnung in den New Territories von Hongkong, wo er, während er arbeitete, eine Zigarette nach der anderen zog. Die Buchhandlung des Verlags in Causeway Bay hatte in den letzten Jahren viel verkauft: Der Tourismus vom Festland hatte zugenommen und viele Chinesen waren neugierig auf die verbotenen Bücher, die an der Grenze häufig beschlagnahmt wurden. Im Herbst 2015 war es an der Zeit, die Wohnung in Hongkong zu renovieren. Die Leisten waren vom Rauchen vergilbt und die Küche wirkte klaustrophobisch. Also ging Vater eine Weile nach Thailand. Es war einfacher, von dort aus zu arbeiten, sagte er mir in einem Skype-Gespräch. Man konnte dabei das Meer sehen und hören.

Als er vom Einkaufen zurückkam, wartete ein Mann in einem gestreiften T-Shirt auf ihn. Sie unterhielten sich eine Weile, dann bat Papa den Mann an der Rezeption, die Einkäufe in die Wohnung zu tragen und in den Kühlschrank zu stellen – er werde bald zurückkommen. Er und der Mann mit dem gestreiften T-Shirt sprangen in Vaters Auto, fuhren los und verschwanden. Monate später erfuhr ich, dass auch seine vier Kollegen aus der Buchhandlung unter ebenso seltsamen Umständen verschwunden waren. Es stellte sich heraus, dass sie auf Befehl des chinesischen Staates entführt und nach China gebracht worden waren. Dort wurde mein Vater ohne formelle Anklage oder Gerichtsverfahren inhaftiert und hatte nahezu keinen Kontakt zur Außenwelt.

Ich habe die Geschichte meines Vaters in Städten wie Brüssel, Washington, Genf und Berlin erzählt; ich lag viele Nächte wach, schrieb an einer Darstellung nach der anderen und wartete auf einen Anruf von jemandem auf der anderen Seite des Globus, der vielleicht, ja vielleicht etwas wusste. Ich habe noch immer mehr Fragen als Antworten. Ich weiß inzwischen, dass es in der Volksrepublik China nach der Verfassung möglich ist, eine Person ohne Gerichtsverfahren bis zu sechs Monate in Haft zu nehmen. Aber wann soll man einer seit mehreren Jahren inhaftierten Person einen Wollpullover, der als Weihnachtsgeschenk gedacht war, schenken, wenn diese Zeit schon lange vorbei ist? Wie lange soll man um einen Vater trauern, der nicht tot ist? Einige Fragen sind schwieriger als andere.

Das Urteil: Das Gefängnis amputiert das Ich

Am 24. Februar 2020 erging das Urteil. Es lag schon eine Weile in der Luft, aber da die Welt durch das Coronavirus abgelenkt war, nutzten die chinesischen Behörden diese Gelegenheit, meinen Vater wegen illegaler Weitergabe von Informationen an ausländische Mächte zu zehn Jahren Gefängnis zu verurteilen. Eine merkwürdige Feststellung mit vager Bedeutung.

Ich könnte endlos über all die Dinge schreiben, die meinem Vater widerfahren sind, aber das möchte ich hier nicht tun. In seinen Gedichten beschreibt er das Gefängnis als einen Ort, an dem das Ich amputiert wird: Zwischen kalten Betonwänden ist kein Platz für Menschlichkeit. Aus heimlichem Protest baut er mit Worten, die er sorgfältig auswendig lernt, andere Orte; er hat weder Papier noch Stift. In den Gedichten kann er ein Mensch sein, ein Schriftsteller, ein Schwede. In ihnen steckt nicht nur ein politischer Gefangener, sondern auch ein denkender, fühlender, schreibender Mensch. Eine Person, die sich nach Hause sehnt.

Was ist Heimat? Leben in China, Leben in Schweden

Mein Vater wurde am 5. Mai 1964 in Ningbo, einer Küstenstadt in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, geboren und war schon als Kind stark kurzsichtig. Er war das jüngste von vier Geschwistern, und Brillen waren für eine Familie, die von einem Fabriklohn lebte, teuer. Damit seine Brille nicht zerbrach, musste Papa drinnen sitzen und lesen, während andere Kinder draußen spielten. Die Lektüre, mit der er mangels anderer Möglichkeiten begann, die Welt kennenzulernen, öffnete ihm schließlich die Tür zu einem Studienplatz an der Universität Peking. Mit siebzehn zog Vater quer durchs Land und tauschte seinen kantigen Zhejiang-Dialekt gegen die sanft gerundeten Silben des Hochchinesisch ein. In Peking entdeckten er und andere Studenten die Poesie als eine Sprache, in der sie ihre Ideen und Gedanken festhalten konnten: über Politik, über Demokratie, über die Zukunft, über die Liebe.

In Peking begegnete er auch zum ersten Mal Ausländern, einige aus einem Land, das so klein und weit entfernt war, dass er es sich nicht richtig vorstellen konnte. Es gab Elche, einen König und etwas, das sich Sozialdemokratie nannte. Er beschloss, Schweden kennenzulernen, und verließ nach seinem Abschluss Peking mit der Transsibirischen Eisenbahn, um in Göteborg sein Studium fortzusetzen. Er schrieb Bücher in chinesischer Sprache über nordische Mythologie und begann, über die Geschichte des Ostindienfahrers Götheborg zu promovieren. Die Dissertation wurde nicht fertig – er habe zu wenig Geduld gehabt, sagte er mir später –, aber er hörte nie auf zu schreiben. Das letzte Mal, als ich ihn sah, baute er immer noch Modellschiffe.

Mein Vater hat schon immer geschrieben, und so kenne ich ihn auch. Als Kind hörte ich oft spät nachts das Klicken seines Druckers, wenn ich aufwachte, um zur Toilette zu gehen. Manchmal stand die Tür zum Arbeitszimmer einen Spalt offen und warf einen langen blauen Lichtstreifen auf mich. Er saß in einer Wolke aus Zigarettenrauch, die das Licht des Computerbildschirms filterte. Die meisten seiner Arbeiten wurden verworfen, oft bevor sie fertiggestellt waren, genau wie seine Doktorarbeit. Sie waren nicht gut genug, pflegte er zu sagen. Auf den leeren Rückseiten seiner weggeworfenen Werke habe ich viele Zukunftsträume ausprobiert (als Künstlerin, Schriftstellerin, Philosophin). Wenn es nicht gelänge, wäre es nicht das Ende der Welt.

Jahre der Hoffnung und des bitteren Erwachens

Nach dem Massaker an protestierenden Studenten auf dem Platz des Himmlischen Friedens 1989 erhielt Papa eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung in Schweden. Er erwähnte oft seine Dankbarkeit dafür. Doch nach elf Jahren in Schweden schien die Zukunft in China vielversprechend, und Vater kehrte dorthin zurück.

Anfang der 2000er Jahre zog er nach Berlin. Ich besuchte ihn in den Schulferien, und er brachte mir deutsche Wörter bei: kaputt, krank, Scheiße. Unter dem Einfluss des freieren Dialogklimas in China begann er, Bücher über die chinesische Politik zu schreiben. Doch der Trend der zunehmenden Toleranz gegenüber Andersdenkenden kehrte sich langsam um. 2008 wurde meinem Vater aufgrund seiner Schriften die Einreise nach China verweigert.

Im Herbst 2014 starb mein Großvater. Ich reiste nach Ningbo, um für mich und im Namen meines Vaters Abschied zu nehmen. Die Familie trank chinesischen Reiswein zusammen mit Papa über eine verpixelte Videoverbindung. Nach Opas Tod besuchte ich meinen Vater in seinem Ferienhaus in Thailand. Damals war er etwas schweigsamer als sonst. Er sagte, er schäme sich, seinen Vater im Stich gelassen zu haben.

Die elf jetzt veröffentlichten Gedichte schrieb mein Vater zwischen Oktober 2015 und Oktober 2017 im Gefängnis. Er übergab sie mir, als er Ende 2017 kurze Zeit in einer Art Arrest lebte, und sagte, er verstehe, warum die, die er früher geschrieben hatte, nicht gut waren. Ich musste meine Stimme finden, sagte er. Es ist bemerkenswert, dass er sie gerade dort finden würde, wo er sie fand. Dass eine Institution, die gedacht ist, zu zerstören, versehentlich läutert.

Er sagte, es sei ihm wichtig, dass die Gedichte veröffentlicht würden. Dennoch fiel mir die Entscheidung schwer: Ich hatte sie gelesen und fragte mich, wie sich das auf seine Aussichten, nach Hause zu kommen, auswirken würde. Ich wollte nicht auch das Gefühl haben, meinen Vater im Stich gelassen zu haben, und fühlte mich lange Zeit für sein Schicksal verantwortlich, manchmal so, als wäre ich sein Elternteil und nicht umgekehrt. Schließlich entschied ich mich, seine Wünsche zu respektieren: Ich wollte meinem erwachsenen Vater helfen, seine eigene Entscheidung umzusetzen. Es fühlte sich richtig an. Die Gedichte wurden in der schwedischen Zeitung Expressen veröffentlicht, und jetzt erscheinen sie so, wie er es wohl gewollt hätte, in einem Sammelband.

Die Gedichte: Ein Finger, der eine Tür zeichnet

Trotz Geschichte und Politik, die in diesen Gedichten zum Ausdruck kommen, rufen sie in mir vielleicht am meisten die Erinnerung daran wach, wie mein Vater die Leute stets berichtigte, die ihn als Chinesen bezeichneten. Nein, ich bin eigentlich Schwede, unterbrach er sie. Und das, obwohl er seit vielen Jahren nicht mehr in Schweden gelebt hatte und den Unterschied zwischen „en“ und „ett“ noch immer nicht kannte. Schweden bot ihm ein Zuhause, als das, das er in China hatte, zerbrach. Schwedisch zu sein war, und ist, für ihn ein wichtiges Privileg. Es ist genau dieses beharrliche Schwedischsein, das meiner Meinung nach die Stimme der Gedichte durchdringt: Schweden ist die sichere Heimat, die im Gegensatz zu der Gegenwart in dem fremden Land steht, aus dem er einst kam.

Aber er problematisiert auch sein eigenes Recht, sich als Schwede zu definieren. Er beschreibt sich selbst als „ein verlassenes Kind in der schönen Welt“. Wenn man sowohl in seinem Heimatland als auch in seinem Geburtsland fremd geworden ist, hilft es nicht, die sanften Schwünge des Hochchinesischen, die frechen Lieder des Ningbodi-Dialekts und den rauen Klang des Göteborgska zu beherrschen.

Er schreibt, dass niemand einem die Erinnerungen nehmen kann. Ich möchte glauben, dass noch mehr als das möglich ist.

Vater schreibt, dass er „mit dem Finger eine Tür zeichnet“. Eine Einladung, einzutreten und für eine Weile in den Erinnerungen an ein Zuhause bei ihm zu sein. Vielleicht können wir das Meer hören.

Sowohl der Text von Angela Gui (aus dem Schwedischen von Silvia Leder) als auch Gui Minhais unten stehendes Gedicht „Ein Krieg“ (aus dem Chinesischen von Karin Betz) sind enthalten in „Ich zeichne mit dem Finger eine Tür auf die Wand“, Leipziger Literaturverlag, 2022.