In Stuttgart arbeiten, im Rems-Murr-Kreis Wohnung kaufen: Lohnt sich Pendeln?

Lieber einen etwas längeren Weg zum Arbeitsplatz in Stuttgart in Kauf nehmen und dafür eine billigere Wohnung im Umland erwerben – die Idee klingt gut. Nur: Geht die Rechnung ehrlich auf? Lohnt sich Pendeln wirklich? Für den Rems-Murr-Kreis gibt es dazu jetzt ernüchternde Zahlen.

Im Auftrag der Postbank hat das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut eine Modellrechnung erstellt, die es in sich hat. Das Wort „Modellrechnung“ gilt es allerdings zu betonen: An einigen Stellen sind Relativierungen angebracht; dazu später mehr. Bevor wir aber das Studiendesign hinterfragen, wollen wir es nachvollziehen.

Die Studie: Quadratmeterpreis gegen Pendlerkosten

Die Studie kalkuliert beim Wohnungskauf in Stuttgart mit einem Quadratmeterpreis von im Schnitt 5345 Euro. Lassen wir die Fragen, wer sich so was eigentlich überhaupt leisten kann und ob der Wert womöglich gar noch zu niedrig angesetzt ist, beiseite – im Umland ist es jedenfalls billiger, um „mindestens 900 Euro“, sagt die Studie.

Auch dieser Wert ist allerdings einordnungsbedürftig: Bei verkehrsgünstig gelegenen Wohnungen müsse man mit deutlich mehr als dem Durchschnittspreis rechnen – die Studie setzt 20 Prozent Aufschlag an.

Wie auch immer: Aus Kostengründen ins Umland auszuweichen, scheint zunächst sinnvoll. Nur muss man nun den Pendelaufwand dagegenhalten: Ticketpreise beim ÖPNV; beziehungsweise Kosten pro Kilometer beim Auto – vom Wertverlust über Betriebskosten (Benzin und Öl) und Fixkosten (etwa Versicherungen oder Kfz-Steuer) bis zu Werkstattbesuchen oder neuen Reifen. Die Studie geht beim Auto eher niedrig von 45 Cent pro Kilometer aus. Fürs ÖPNV-Pendeln veranschlagt sie hingegen 13 Cent.

Obendrein rechnet die Studie die Zeitverluste mit ein, die entstehen, wenn Pendler unterwegs sind, und setzt pro Stunde Fahrt den im Mittel im Raum Stuttgart erzielten Bruttolohn von 31,69 Euro an.

70-Quadratmeter-Wohnung: Spar-Effekt schnell aufgebraucht

Die Studie errechnet zunächst die Bilanz für eine 70-Quadratmeter-Wohnung: Angenommen, Sie fahren per Auto zur Arbeit nach Stuttgart – erreicht ist dann der Kipp-Punkt, ab dem der Sparvorteil beim Immobilienkauf aufgezehrt ist und sich Pendeln nicht mehr lohnt, bei einer Wohnung ...

in Fellbach nach 7,1 Jahren

in Waiblingen nach 5,1 Jahren

in Winnenden nach 3,4 Jahren

in Weinstadt nach 4,0 Jahren

in Backnang nach 2,7 Jahren

in Schorndorf nach 2,7 Jahren

Angenommen, Sie pendeln mit Bus und Bahn zur Arbeit nach Stuttgart – erreicht ist dann der Kipp-Punkt bei einer Wohnung ...

in Fellbach nach 11,8 Jahren

in Waiblingen nach 11,8 Jahren

in Winnenden nach 6,7 Jahren

in Weinstadt nach 5,9 Jahren

in Backnang nach 4,9 Jahren

in Schorndorf nach 4,7 Jahren

Fazit: Pendeln, um Geld zu sparen, ergibt keinen dauerhaften Sinn bei einer kleineren Wohnung und Einsatz des Autos.

120-Quadratmeter-Wohnung: Spar-Effekt durchaus nachhaltig

Nun zur 120-Quadratmeter-Behausung. Eine Bilanz fürs Auto legt die Postbank in ihrer Pressemitteilung zur Studie zwar nicht vor, aber dafür wird die ÖPNV-Kalkulation verfeinert.

Angenommen, Sie fahren mit Bus und Bahn zur Arbeit nach Stuttgart und können keine Home-Office-Möglichkeit nutzen – erreicht ist dann der Kipp-Punkt, ab dem der Sparvorteil beim Immobilienkauf aufgezehrt ist und sich Pendeln nicht mehr lohnt, bei einer Wohnung ...

in Waiblingen nach 20,2 Jahren

in Fellbach nach 20,1 Jahren

in Winnenden nach 11,4 Jahren

in Weinstadt nach 10,2 Jahren

in Backnang nach 8,5 Jahren

in Schorndorf nach 8,1 Jahren

Angenommen, Sie pendeln mit Bus und Bahn zur Arbeit nach Stuttgart, können aber pro Woche zwei Tage im Home-Office bleiben – erreicht ist dann der Kipp-Punkt bei einer Wohnung ...

in Waiblingen nach 34,1 Jahren

in Fellbach nach 34,1 Jahren

in Winnenden nach 19,3 Jahren

in Weinstadt nach 17,2 Jahren

in Backnang nach 14,3 Jahren

in Schorndorf nach 13,7 Jahren

Fazit: Sie haben viel Platzbedarf, nutzen entschlossen den ÖPNV und arbeiten obendrein oft im Home-Office? Pendeln lohnt sich tendenziell.

„Wohnungskauf im Umland nicht schönrechnen“

Nun zu einigen Unschärfen dieser Studie:

Das Ganze ist noch nicht auf der Grundlage des 49-Euro-Tickets berechnet. Pendeln wird dadurch lohnender. (Noch extremer war es mit dem 9-Euro-Ticket, aber der grundlegende Effekt bleibt derselbe.)

Womöglich werden viele Menschen in Zukunft mehr als zwei Tage pro Woche im Home-Office arbeiten. Eine billigere Umlandwohnung rechnet sich dann eher.

Die Studie geht von einem Pendler pro Wohnung aus – wenn hingegen zwei Leute zusammenwohnen, die beide in Stuttgart arbeiten, ist der Kaufkosten-Vorteil einer Umlandwohnung früher aufgebraucht.

Die Berechnungen fußen unausweichlich auf Durchschnittswerten. Natürlich ist es mit Glück möglich, eine verkehrsgünstig gelegene Umland-Immobilie zu finden, die trotzdem nur auf Durchschnittspreisniveau liegt.

Ganz abgesehen davon:

Geld ist nicht alles. Der Yuppie-Single will vielleicht lieber in der Metropole leben, die Familie träumt vom ruhigen Rückzugsort mit Garten – egal, ob es sich rein monetär rechnet oder nicht.

In Stuttgart selber gibt es so wenig freien Wohnraum, dass vielen sowieso nichts anders übrig bleibt, als zu pendeln.

Die Preise, die derzeit aufgerufen werden, sind insgesamt so heftig, dass sich nur Gutverdienende über all das überhaupt den Kopf zerbrechen müssen.

Die Kernbotschaft aber ist ernst zu nehmen – Zitat aus der Pressemitteilung der Postbank: Immobilieninteressenten „sollten sich den Wohnungskauf im Umland keinesfalls schönrechnen“.