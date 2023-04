Info-Chaos um elf Wochen DB-Streckensperrung: Was Gernot Gruber, SPD, herausfand

„Alle Räder stehen still, da es die Deutsche Bahn so will“, schreibt der Backnanger SPD-Landtagsabgeordnete Gernot Gruber: Der VVS hat Gruber jetzt bestätigt, dass es vom 12. Mai bis zum 29. Juli elf Wochen lang keinen Schienenverkehr zwischen Waiblingen und Cannstatt geben wird, obendrein ist wohl auch die weitere Strecke bis Schorndorf betroffen. Offenbar hapert es auch weiter bei der Organisation eines Bus-Ersatzverkehrs.

ZVW-Redakteurin Andrea Wüstholz förderte Hiobsbotschaft zutage

„Die Informationen zu den geplanten Streckensperrungen und Ersatzverkehren überschlagen sich“, schreibt Gruber in einer Pressemitteilung. „Dank des Baustellenbesuches von ZVW-Redakteurin Andrea Wüstholz am Ostersamstag wurde bekannt, dass sich ab 12. Mai auf den Gleisen zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt kein Zugrad mehr drehen soll.“ Gruber wandte sich deshalb an den für Baden-Württemberg zuständigen Bahnbevollmächtigen Thorsten Krenz und fragte, „ob die komplette Sperrung auch für die S-Bahnen S2 und S3 gelten soll“.

VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger, schreibt Gruber, habe ihm dann bestätigt, dass es offenbar noch schlimmer ist – nämlich, „dass vom 12./13. Mai bis 28./29. Juli zwischen Waiblingen und Schorndorf keine S-Bahnen fahren können!“ Dazu scheine „vom 9. Juni bis zum 29. Juli zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt kein S-Bahnverkehr möglich zu sein.“

Offenbar läuft immer noch die Diskussion über alternative Optionen

Aber so richtig klar ist das alles immer noch nicht. Die Informationen, die bislang kursierten, seien „nicht eindeutig formuliert“. Die VVS-Geschäftsführung habe ihm erklärt: Es wäre alternativ „möglich, dass die S-Bahn ab 9./10. Juni nur in Richtung Stuttgart von Waiblingen aus nicht fährt oder dass die Haltestellen zwischen Waiblingen und Bad Cannstatt nicht angefahren werden. Unklar ist auch, ob die S-Bahnen in der Gegenrichtung von Filderstadt/Vaihingen her kommend im 30-Minuten-Takt nach Backnang und Schorndorf fahren können.“

Gemäß der Info des VVS „fällt die S-Bahnlinie S4 vom 12. Mai, 21 Uhr, bis zum 28. Juli aus und wird durch die über Marbach umgeleiteten Murrbahnzüge und durch Ersatzbusse kompensiert werden.“ Gruber konnte in Erfahrung bringen, dass die Züge zumindest in Marbach halten.

Gernot Gruber fährt seit 30 Jahren fast täglich Bahn - und ist "fassungslos"

Nach wie vor aber bleibt vieles im Dunkeln. Vor allem: „Der Plan für den Ersatzverkehr“, schreibt Gruber, liege immer noch „nicht vor.“

Gruber wird am Ende der Pressemitteilung persönlich: Er nutze „seit über 30 Jahren fast täglich Zug und S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit nach Stuttgart“ und habe „schon manche Hiobsbotschaft zu verdauen“ gehabt – „die Art der bruchstückhaften und widersprüchlichen Informationen“, die derzeit kursieren, „machen den bahnfahrenden Abgeordneten aber auch fassungslos.“