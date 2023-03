Inklusion im Rems-Murr-Kreis: Es werden immer mehr Schulbegleiter gebraucht

Pädagogen sprechen von „herausforderndem Verhalten“. Im Sozialgesetzbuch ist von „Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung“ die Rede. Es geht um Kinder, mit denen Eltern, Lehrer und wer sonst mit ihnen zu tun hat einfach nicht zurechtkommen. Diese Kinder brauchen Unterstützung. Zum Beispiel durch eine Schulbegleitung. Die Zahl der Fälle hat sich im Rems-Murr-Kreis in den vergangenen fünf Jahren jedoch fast verdreifacht. Jetzt tritt das Kreisjugendamt auf die Bremse.

Jedes Schuljahr mehr Anträge

„Mit jedem Schuljahr bekommen wird mehr Anträge, die wir prüfen müssen“, sagte Jugendhilfeplaner Andreas Ockert im Jugendhilfeausschuss des Kreistages. Waren es im Jahr 2017 noch 116 Fälle, so sind es im laufenden bereits etwa 300. Die Kosten für die Schulbegleitung kann Ockert mit 6,805 Millionen Euro mit drei Stellen hinter dem Komma beziffern. Eine Erklärung für die wachsenden Aktenberge kann er aber nur ungefähr liefern. Die Erwartungen von Seiten der Schulen und Eltern seien sehr hoch. Und einfach abspeisen ließen sie sich nicht (mehr). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie und der anhaltende Personalmangel täten ein Übriges, dass die Schulen nach Hilfe rufen, zitierte Ockert eine Schulleitung mit den Worten: „Die Haltekräfte vieler Systeme sind erschöpft.“

Das plant das Jugendamt

Landrat Richard Sigel sieht die Gründe für die Antragsflut auch in den familiären Belastungen. „Die Familien packen es nicht mehr!“ Dass das Landratsamt nun auf die Bremse tritt, sei aber nicht allein der leeren Kreiskasse geschuldet. Es fehle mittlerweile auch am geeigneten Personal, das den Kindern und Jugendlichen eine wirkliche Stütze ist.

Was ist geplant? Das Jugendamt denkt über ein Stufenkonzept nach, mit dem die bewilligten Stunden einer Schulbegleitung begrenzt werden. Wenn die grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllt seien, bekommt ein Schüler auf jeden Fall für die Hälfte der Zeit, an der er am Unterricht teilnimmt, einen Begleiter zur Seite gestellt. Für die Genehmigung von weiteren Stunden bedarf es in einer zweiten Stufe jedoch einer Stellungnahme des Staatlichen Schulamtes Backnang. Und in einer dritten Stufe fordert das Jugendamt weitere Unterlagen an, mit denen eine „schwere Teilhabebeeinträchtigung“ nachgewiesen werden muss, heißt es in der Vorlage für den Jugendhilfeausschuss.

Einer für mehrere: Pools in den Schulen

Einen zweiten Hebel setzt das Jugendamt bei der Organisation der Schulbegleitung an. Statt für jeden einzelnen Schüler einen Schulbegleiter abzustellen, sollen in den Schulen Pools gebildet werden. Bisher komme es beispielsweise vor, dass in einer Schulklasse zeitgleich mehrere Schulbegleitungen eingesetzt sind. Das führe zu Irritationen bei anderen Kindern oder schlicht zu Platzmangel. Schulbegleiter würden auch als Hürde im Kontakt mit anderen Gleichaltrigen und als Stigmatisierung wahrgenommen. In anderen Fällen könnten nicht alle Stunden der Schulbegleitung von einer Person erbracht werden, so dass die Klasse mit häufigen personellen Wechseln konfrontiert sei. Alles Probleme, die sich mit einem „Pool“ lösen ließen.

Entsprechend der Anzahl der Kinder mit individuellem Unterstützungsbedarf in einer Klasse, einem Jahrgang oder auch an der gesamten Schule werde an der Schule ein Personal-Pool gebildet. Die Schulbegleiter könnten sich weiterhin individuell um jeden Schüler kümmern, aber auch flexibel auf Veränderungen und neue Bedarfe reagieren. Ein weiterer Vorteil sei, dass Fehlzeiten des Personals, wie zum Beispiel Krankheit, besser ausgeglichen werden können. Im Rems-Murr-Kreis sollen die Pools zunächst in einer zweijährigen Modellphase erprobt werden. Aber nur, wenn sich sowohl die Schule wie auch die Eltern demgegenüber offen zeigen.

Mit dem Stufenkonzept und den Pools will das Landratsamt den jahrelangen Anstieg der Ausgaben für Schulbegleitung begrenzen, heißt es klipp und klar in der Vorlage für die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses. Es werde „eine passgenauere Zuteilung der personellen Ressourcen angestrebt, ohne die individuellen Rechtsansprüche der Kinder und Jugendlichen mit entsprechendem Unterstützungsbedarf bei der schulischen Teilhabe aus dem Blick zu verlieren“. Die Ausgabenbegrenzung sei mit Blick auf die Haushaltslage notwendig, denn der Haushaltsansatz 2023 (6,8 Mio. Euro) liege bereits sehr hoch. Der Jugendhilfeausschuss stimmte dem Konzept zu.