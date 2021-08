Auf dem wohl unvermeidlichen Weg in Richtung 50 ist die Sieben-Tage-Inzidenz der Coronainfizierten pro 100.000 Einwohner im Rems-Murr-Kreis vom Wochenende zum Montag (23.8.) hin leicht gestiegen von 40 auf 43,5, also aufgerundet 44. Aber künftig soll die 50er-Marke sowieso keine Rolle mehr spielen. Stattdessen soll unter anderem die Belastung in den Krankenhäusern als ein neuer Maßstab im Infektionsschutzgesetz eingeführt werden, hat die Bundesregierung am Montag (23.8.)