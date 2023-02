Irre Zugreise von Mannheim nach Waiblingen: Was der Weinstädter Volker Wurst beim Bahnfahren erlebte

Von der Schalterfrau am Rande des Nervenzusammenbruchs bis zum Triebfahrzeugführer, der anzuhalten vergaß – was Volker Wurst aus Strümpfelbach neulich erlebt hat, verdient den Titel: filmreif-aberwitzigste Zugreise zwischen Paris und Bratislava.

Dass die Bahn ein System an der Kante ist, mit nach Jahrzehnten der Kaputtsparerei maroder Infrastruktur und Personal, das manchmal fast verzweifelt, ließe sich analytisch, theoretisch, abstrakt berichten. Aber manchmal erzählt eine anschauliche Geschichte schon alles, was man wissen muss. Also los ...

Sugar Baby! Kapitel 1: Das Rock 'n' Roll-Konzert

Volker Wurst, 52, steht auf Rock ‘n’ Roll. Und so wollte er neulich zu einem Konzert nach Mannheim, ein ganz Großer sollte dort spielen. Sein legendärster Hit – „Sugar sugar baby, oh baby, oh-oh, sugar sugar baby, oh baby, mmmhhh, sei doch lieb zu mir“ – hat zwar schon das eine oder andere Jahr auf dem Buckel, aber Peter Kraus „ist für seine 83 Jahre noch sehr gut beieinander!“ Wurst beschloss: Fährst du mit dem Auto bis Waiblingen und von dort weiter per Zug, das ist entspannt.

Es lief auch super zunächst. Er kam gut an, die Halle füllte sich, Kraus enterte die Bühne. Rock ‘n’ Roll!

Während Peter Kraus allerdings sang, bekam Volker Wurst eine Benachrichtigung von der Bahn aufs Handy: Sein ICE zurück nach Stuttgart – Abfahrt in Mannheim 22.30 Uhr – werde 50 Minuten Verspätung haben. Kurz darauf kam die zweite Meldung: jetzt doch 60 Minuten. Es folgte die dritte: 70.

Nach dem Konzert, am Mannheimer Hauptbahnhof, „wollte ich mich nach einer möglichen Alternative erkundigen“: zum Beispiel Rückfahrt über Karlsruhe? Er reihte sich in die Schlange am Schalter. Was er allerdings zu hören bekam, als er drankam, war nicht direkt das, was man unter nüchterner Fahrplan-Info versteht.

Ich kündige! Kapitel 2: Am DB-Schalter in Mannheim

Jetzt auch noch Sie! So brach es aus der Frau heraus. Alle beschweren sich, alle laden ihren Frust bei mir ab, den ganzen Tag geht das schon so, und grade haben auch noch alle ICEs über eine Stunde Verspätung – was kann ich denn dafür, bin ich denn der Prellbock? Morgen kündige ich!

Die Wut, die in Volker Wurst bei den ersten Worten der Schalterbediensteten aufgekeimt war, schlug bald um in Sorge: Gute Frau, sagte er, für eine Kündigung bin ich der völlig falsche Ansprechpartner. Vielleicht machen Sie mal fünf Minuten Pause. Nicht, dass sie noch zusammenklappen.

Tatsächlich kam die Frau zur Ruhe. „Sie war wirklich verständig“ und entschuldigte sich. Aus einem Ausweichzug aber wurde nichts. „Mit 77 Minuten Verspätung“ fuhr in Mannheim der ICE gen Stuttgart los.

Hoffentlich, bangte Wurst, kriegst du den 0.20er-Anschluss nach Waiblingen. „Wir kamen um 0.21 Uhr in Stuttgart an“ – der 0.20er war schon weg. Okay, nimmst du den um 0:34. Wurst stieg ein, der Go-Ahead fuhr los. Na also, atmete Wurst auf, wenigstens jetzt kann nichts mehr schiefgehen.

Bremsen! Kapitel 3: Go-Ahead und der Bahnhof Waiblingen

Kurz vor Waiblingen machte Volker Wurst sich bereit zum Aussteigen. Er stellte sich an die Tür und schaute raus: Die ersten Ausläufer der Stadt zogen vorbei, der Bahnhof rückte näher. Na so was, dachte Wurst: Müsste der Zug nicht langsam mal bremsen?

Der Bahnhof war erreicht; der Zug – also das, dachte Wurst, hast du jetzt auch noch nicht erlebt – fuhr einfach durch.

Es war wie in dem Lied von Peter Kraus: „Moonlight, die Nacht ist schön, Moonlight, unsagbar schön, nur ich muss traurig sein – oh sag mir warum.“ Der Bahnhof Waiblingen verschwand in der Ferne.

Wurst ging zum Triebfahrzeugführer: Hey, Chefe, hätten wir nicht grade halten müssen? Der Fahrer widersprach nicht. Nur: Umdrehen? Schwierig. Zum Trost hielt der Mann außerplanmäßig in Rommelshausen, zückte den Geldbeutel, „gab mir 20 Euro und meinte, ich soll mir ein Taxi nehmen“.

Gegen halb zwei Uhr am Morgen kam Volker Wurst per Taxi in Waiblingen an.

Darüber, fand er, musst du dich beschweren. „Bei Go-Ahead wurde ich auf eine Handy-Nummer umgeleitet, dann hat sich eine Mailbox eingeschaltet. Beim Kundendialog der DB habe ich nach 30 Minuten in der Warteschleife aufgelegt.“

Beschwerde! Kapitel 4: Happy-End mit Gernot Gruber

Wurst beschloss: ein Fall für die Politik! Getreu dem schönen Peter-Kraus-Lied – „ich schreib dir, so gut es geht, was in meinem Herzen steht, was ich fühl, was ich fühl, was ich fühl“ – verfasste er eine Mail an den SPD-Landtagsabgeordneten Gernot Gruber. Denn der genießt einen Ruf als Kümmerer.

Und siehe: Gruber kümmerte sich offensichtlich. Nach wenigen Tagen nämlich erhielt Volker Wurst eine Nachricht.

„Ich habe mir Ihre Erlebnisse“, schrieb eine Kundenbetreuerin der DB, „tatsächlich nicht nur einmal durchgelesen. Da war ja wirklich der sprichwörtliche Wurm drin. Für Ihren Zeitverlust und die Odyssee bitte ich Sie von ganzem Herzen um Entschuldigung.“ Die Mitarbeiterin am Schalter „war tatsächlich erschöpft und wusste sich in dem Moment nicht mehr anders zu helfen. Sie bedauert ihr Verhalten zutiefst.“ Auch dem Triebfahrzeugführer „tut es sehr leid. Es war tatsächlich nicht seine Absicht, den Halt in Waiblingen auszulassen. Ich denke, sein schlechtes Gewissen haben Sie bemerkt. Die 20 Euro für das Taxi hat er Ihnen direkt, freiwillig und aus seinem persönlichen Geldbeutel gegeben.“

Als „kleine Geste der Wiedergutmachung“ aber „sende ich Ihnen einen Reisegutschein in Höhe von 50 Euro“.

In diesem Sinne: Nennen wir’s ein Happy-End. Falls Volker Wurst aber wieder einmal zu einem Konzert fahren sollte, wird er womöglich per Auto die Asphaltroute nehmen. Oder um es mit Peter Kraus zu sagen: „Straße der Sehnsucht, endlos und still, dir muss ich folgen bis an mein Ziel.“