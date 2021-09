Die Corona-Maßnahmen werden verschärft bei der Erreichung bestimmter Grenzwerte der Krankenhausbelegung mit Covid-Patienten. Die Zahlen stagnieren gerade, doch was wäre, wenn sie schneller stiegen? Würden die Notfallreserven an Intensivbetten ausreichen? Gäbe es genügend Pflegepersonal, um mehr Covid-Patienten zu behandeln?

Die Rems-Murr-Kliniken hatten am 22. September 24 Covid-Patienten in stationärer Behandlung, davon liegen zehn Patienten auf der Intensivstation (ITS) und acht