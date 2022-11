Jetzt noch einen Ausbildungsplatz finden - Messe in Schorndorf hilft

Wie alle Veranstaltungen hatte auch die Messe Job und Karrieretage eine Corona-Zwangspause. Am Wochenende findet die vom Zeitungsverlag Waiblingen veranstaltete Messe wieder statt. Mehr als 30 Unternehmen und Weiterbildungsanbieter aus dem Rems-Murr-Kreis informieren am Freitagnachmittag sowie am Samstag in der Künkelinhalle in Schorndorf über ihre Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote aus vielen unterschiedlichen Branchen.

Für Berufsstarter, Durchstarter und Neustarter

Die Job- und Karrieretage richten sich sowohl an Berufsstarter als auch an alle, die beruflich vorankommen wollen oder einen neuen Job suchen.

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist häufig nicht so einfach. Plötzlich sollen Jugendliche wissen, was sie werden wollen. Es gibt so viele verschiedene Ausbildungsberufe und schulische Ausbildungsmöglichkeiten, dass die Wahl schwer ist. Auch die Informationsmöglichkeiten sind zahlreich, neben Infoflyern und -broschüren können sich junge Menschen heute auch online informieren. Manchmal aber wird die Entscheidung schwerer, je mehr Informationen und Möglichkeiten es gibt. Eine Ausbildungsmesse zu besuchen, kann die Entscheidung erleichtern. Denn dort gibt es nicht nur Informationen zu unterschiedlichen Berufen und schulischen Ausbildungen, sondern vor allem auch die Möglichkeit, mögliche künftige Arbeitgeber persönlich kennenzulernen.

Aber nicht nur der Anfang kann schwer sein. Auch wer bereits im Berufsleben steht, wünscht sich manchmal neue Herausforderungen, will sich persönlichen entfalten. Auch für alle, die sich beruflich weiterentwickeln oder neu orientieren wollen, bietet die Jobmesse eine gute Gelegenheit, Informationen aus erster Hand zu bekommen. Denn an beiden Messetagen können sich Besucher der Job- und Karrieretage gezielt über Angebote aus den Bereichen Ausbildung, Qualifizierung, Wiedereinstieg, Studienberatung oder Umschulung informieren. Im direkten Gespräch können sie zukünftige Kollegen zu Ausbildungsmöglichkeiten befragen, erste Kontakte knüpfen, sich berufliche Perspektiven aufzeigen lassen oder gleich aus konkreten Jobangeboten den richtigen Job finden.

Denn ein Schwerpunkt der Messe ist der Jobmarktplatz. Auf der Bühne der Künkelinhalle werden offene Stellenangebote präsentiert. Wer eine Stelle entdeckt hat, kann mit seinem Smartphone einen QR-Code scannen, mit dem er direkt auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit landet, wo es eine ausführliche Stellenbeschreibung gibt sowie die Möglichkeit, sich zu bewerben. Rund 250 offene Stellen werden auf dem Jobmarktplatz zu finden sein, der Schwerpunkt liegt auf Ausbildungsplätzen: Darunter sind sogar noch 50 offene Ausbildungsstellen für dieses Jahr, 150 weitere sind für das kommende Ausbildungsjahr. Etwa 50 Stellenangebote richten sich an Menschen, die auf der Suche nach einer neuen Stelle sind. Vor Ort stehen Mitarbeiter der Agentur für Arbeit für Rückfragen zur Verfügung.

Informationen, Gespräche, Vorträge von Experten

Neben der Möglichkeit, sich zu informieren und ins Gespräch zu kommen, gibt es auch Vorträge. Experten sprechen in diesen Vorträgen beispielsweise darüber, welche Möglichkeiten es gibt, eine Weiterbildung zu finanzieren oder darüber, worauf es bei Online-Bewerbungen ankommt.