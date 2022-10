Jobcenter Waiblingen: Security schubst zornigen Schwerbehinderten zu Boden

Ein schwerbehinderter, herzkranker Jobcenter-Klient hat einen Mitarbeiter des externen Sicherheitsdienstes des Jobcenters in Waiblingen wegen Körperverletzung angezeigt. Er soll ihn am 30. September im Eingangsfoyer zu Boden gestoßen haben. Vorausgegangen sein soll ein Streitgespräch eines Jobcenter-Sachbearbeiters am Empfang mit diesem Klienten und ein tätlicher Übergriff des Klienten gegen den Sachbearbeiter, der ihn des Hauses verwiesen hatte. Betrachtung einer Eskalationsspirale aus unterschiedlichen Perspektiven.

Klarstellungen, oder: Was Twitter nicht erzählt

„Am 30.09.22 wurde ich, GDB 70 Merkzeichen G im Jobcenter, obwohl sichtlich mit Rollstuhl unterwegs, angegriffen und zu Boden geklatscht. Ich habe nur noch 30 Prozent Herzleistung. Die Provokation erging durch den Sachbearbeiter. Dem ging ein Streitgespräch voraus.“ So lautet nur einer von mehreren Tweets, die der Jobcenter-Klient T. seither auf Twitter abgesetzt hat. „GDB 70 Merkzeichen G“ bedeutet Grad der Behinderung 70 Prozent, das Merkzeichen G steht für Gehbehinderung.

Was T. auf Twitter nicht bekanntgegeben hat: Er hatte zuerst den Sachbearbeiter geschubst, danach stieß ihn der Sicherheitsmann zu Boden. Und: T. saß nicht im Rollstuhl, sondern benutzt diesen meist als Gehhilfe, wie einen Rollator – so auch an diesem Tag. Beides hat T. der Polizei gegenüber bestätigt und seinen Schubser im Gespräch mit dieser Zeitung so erläutert:

„Der Sachbearbeiter wollte nicht, dass ich zum Direktor (Geschäftsführer, Anm. d. Red.) gehe, kam mir nach und rief den Securitymann hinzu. Ich habe meinen Rollstuhl losgelassen, bin zwei, drei Meter auf den Sachbearbeiter zu, habe meine beiden Hände auf seine Brust getan und ihn geschubst. Aber nicht stark. Er hat sich kaum bewegt.“ Viel Kraft habe er als Schwerbehinderter nämlich nicht. Er sei 1,78 Meter groß und wiege gerade einmal 59 Kilo.

Wegen des tätlichen Übergriffs hat der Sachbearbeiter Anzeige gegen T. erstattet. Der Securitymann, der dem Sachbearbeiter zu Hilfe kam und T. zu Boden stieß, wird bis zur Klärung des Vorfalls nicht im Jobcenter in Waiblingen eingesetzt.

Beinahe tödlich? „Einen Schwerkranken umgestoßen“

T. schaffte einst im Schichtdienst bei einer Firma, bis ihn schwere gesundheitliche Probleme ereilten. Seit 1999 ist er herzkrank, hatte zwei Herzinfarkte, zwei Bypässe, eine Zeh-Amputation und dann auch noch ein Aneurysma der Bauch-Aorta. Vor anderthalb Jahren brach er in der Waiblinger Innenstadt zusammen: „Die Diagnose war, dass die Stelle, die damals an der Aorta operiert worden ist, Verwachsungen bekommen hat, die auf das Gefäß drücken.“

Eine OP zum Einsatz einer künstlichen Aorta in einer Spezialklinik in Aachen fand jedoch nicht statt, „weil man feststellte, dass meine Herzleistung nicht für die OP genügt, die sechs Stunden dauert“. Also zurück nach Hause und ständig Medikamente. Er holte eine zweite Experten-Meinung in Heidelberg ein. „Da hieß es, die Chance, die OP zu überleben liegt bei 20 Prozent.“ Da ihm auch noch bestätigt wurde, dass er nur noch eine 30-prozentige Herzleistung habe, schiebt er die Entscheidung für die OP seither auf.

Kurzum: T. ist gesundheitlich schwer angeschlagen und seit Jahren Hartz-4-Empfänger. Es gab auch in der Vergangenheit schon Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten mit dem Jobcenter über Leistungsbemessungen und angeblich verlorene Dokumente. Auf diese hier einzeln einzugehen, würde den Rahmen sprengen.

T. erzählt seine Krankheitsgeschichte ausführlich, weil „das hätte nämlich noch viel schlimmer ausgehen können mit dem Angriff des Securitymanns. Der Angriff war so heftig, dass ich von dort, wo der Fahrstuhl ist, mehrere Meter bis zur Eingangstür geflogen und auf den Boden geknallt bin.“ Sein schwaches Herz schlug weiter und der „Angriff“ sei zum Glück von rechts, nicht von links gekommen, wo sich die empfindlichen Aorta-Verwachsungen befinden.

T. war am 30. September nach langer Zeit wieder mal im Jobcenter gewesen, weil er seine Jahresabrechnung für Strom und Gas von den Stadtwerken Waiblingen bekommen hatte. „Ich brauchte eine Bescheinigung vom Jobcenter, um meinen Anspruch auf ein Guthaben gemäß der Jahresabrechnung zu bestätigen. Außerdem hatte ich zwei andere Dokumente dabei zum Abstempeln und Unterschreiben.“

Doch am Schalter in der Empfangshalle habe es geheißen, nein, man dürfe nicht zur Leistungsabteilung. „Das war das allererste Mal, dass ich so was im Jobcenter überhaupt mitbekommen habe“, sagt T., „ich glaube, dass das mit den vielen ukrainischen Flüchtlingen zusammenhängt und Leute nur noch nach vorheriger Terminvergabe in die Leistungsabteilung dürfen oder wenn es sich um Notfälle handelt.“

Die Sicht des Jobcenter-Klienten: „Der Sachbearbeiter hat provoziert“

Im Gebäude in der Mayenner Straße 60 standen am 30. September rund 20 Leute in zwei Schlangen an. Es war voll. Der Sachbearbeiter am Jobcenter-Empfang habe sich geweigert, ihm sein Nebenkosten-Guthaben von rund 100 Euro zu bestätigen, ja er habe sich das sogar kurz im Computer angeschaut und gesagt, „das stimmt nicht, sie haben keine 100 Euro. Und so fing dieses Streitgespräch an.“

Es dauerte Minuten. „Dann habe ich ihm gesagt, er soll mir meine Papiere geben, ich werde jetzt zum Direktor gehen und das mit ihm klären. Ich habe meine Papiere genommen, bin mit dem Rollstuhl zusammen an den Fahrstuhl gelaufen. In dem Moment kommt er aus dem Glaskasten heraus und ruft zum Security-Mann, er solle mich hinausbegleiten. Ich war darüber erbost, habe meinen Rollstuhl losgelassen, mich umgedreht, bin zwei, drei Meter auf den Sachbearbeiter zu und habe ihn leicht geschubst. Daraufhin. . ., ich habe den Securitymann nicht einmal kommen sehen und den Angriff nicht abwehren können. . . Ich bin Meter weit geflogen. So sehr hat der mich gestoßen.“

Trug er Verletzungen davon? „Ich habe die Hand verstaucht, Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert. Aber meine Menschenwürde wurde mehr verletzt als mein Körper. Das Foyer war voller Menschen.“

T. stürzte zu Boden, rappelte sich auf und rief per Handy die Polizei. „Ich bin aber, bis die kam, wieder zum Fahrstuhl hin und hinaufgefahren. Da haben sie mich nicht mehr davon abgehalten. Sie haben mich kein zweites Mal angegriffen.“ Der Direktor sei nicht da gewesen. Zurück im Erdgeschoss beruhigten mehrere Teamleiter die Situation während des Wartens auf die Polizei. Die nahm Aussagen auf. T. erstattete Anzeige und verließ das Jobcenter mit einem Termin. „Ich dachte, am 4. Oktober, und ging hin. Aber da wollten die mich nur anrufen, um mir einen Termin für 5. Oktober zu geben.“ Sein Anliegen wurde am 5. Oktober zu seiner Zufriedenheit beschieden, sein Nebenkosten-Guthaben bestätigt.

Nazikeule: Tweets gegen das Polizeipräsidium

Als er am 4. Oktober „einen Tag zu früh“ im Jobcenter auftauchte, fotografierte T. noch den Sachbearbeiter, der ihn am 30. September so erbost hatte. Warum? „Ich überlege mir, auch Zivilklage zu erheben.“ Woraufhin die Security ihn des Hauses verwies und aufforderte, das Foto auf dem Handy zu löschen. Erneut rief er die Polizei. „Ich wartete draußen auf sie und rauchte eine.“

Die Polizei kam. Ein Beamter klärte ihn auf, dass es strafbar wäre, ein Foto des Sachbearbeiters zu veröffentlichen, etwa im Internet auf Social Media, und darüber, dass der Sicherheitsdienst im Auftrag des Jobcenters das Hausrecht durchsetzen dürfe, notfalls auch mit Gewalt, wenn ein des Hauses Verwiesener sich weigere, zu gehen.

Das empörte T. so sehr, dass er mehrere Tweets gegen das Polizeipräsidium Aalen und den Beamten absetzte. Einer davon lautet: „Wenn ein Staatsdiener, Polizeihauptkommissar (...) Gewalt gegen Schwerbehinderte befürwortet, erinnert es mich an den Umgang der NS-Zeit mit schwer und geistig behinderten Menschen.“

T. könne auf Twitter schlussfolgern, was er wolle, das sei womöglich von der Meinungsfreiheit gedeckt, kommentierte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen auf Nachfrage kurz angebunden. „Wir teilen diese Schlussfolgerungen inhaltlich natürlich nicht und weisen das von uns.“

Die Sicht der Verantwortlichen: „Der Klient hat zuerst angegriffen“

„Wir bedauern, dass die Lage so eskalierte und Herr T. umgestoßen wurde“, sagt Karsten Bühl, Geschäftsführer des Jobcenters Rems-Murr. „Aber zur Wahrheit gehört auch, dass Herr T. unseren Mitarbeiter zuerst attackiert hat. Sein Schubser war nicht ohne. Das geht gar nicht.“ Der Sicherheitsmann sei in Aktion getreten, um den Mitarbeiter zu schützen. „Er musste in Sekundenbruchteilen entscheiden und hat ihn weg vom Mitarbeiter geschubst.“ Dass T. dabei stürzte, sei sehr bedauerlich. „Über die Verhältnismäßigkeit muss man reden.“

Aber, dass T. bis zum Eingang geflogen sei. . ., da gebe es anderslautende Zeugenaussagen, die den Stoß als nicht so heftig wahrgenommen hätten. Und: Wie hätte der Sicherheitsmann wissen sollen, dass T. seine Attacke nicht fortsetzt, so Bühl.

Seit circa 2015 gebe es im Doppelgebäude der Agentur für Arbeit und des Jobcenters in der Mayenner Straße „genau aus solchen Gründen“ Sicherheitsleute, ergänzt Christine Käferle, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Waiblingen. „Tagtäglich sind die Kolleginnen und Kollegen bemüht, den Klienten zu helfen, werden mitunter aber auch angefeindet.“ Es gebe immer wieder mal Meinungsverschiedenheiten über Leistungsbemessungen und -auszahlungen.

Bei tätlichen Übergriffen und Drohungen gegen Jobcenter-Mitarbeiter jedoch „verstehe ich keinen Spaß“, sagt Karsten Bühl. „Da stelle ich mich immer vor meine Mitarbeiter. Der Sachbearbeiter hat auch Anzeige gegen Herrn T. erstattet. Wir sind in solchen Fällen konsequent.“ Er sei bereit, mit T. ein klärendes Gespräch zu führen, so Bühl.

Alarmiert sind die Jobcenter bundesweit spätestens seit 2012, als eine Sachbearbeiterin in Neuss nach einer Messerattacke verstorben war, und setzen zunehmend auf Sicherheitsdienste. 2014 wurde ein Jobcenter-Mitarbeiter in Rothenburg ob der Tauber erstochen und eine Jobcenter-Mitarbeiterin in Köln schwer verletzt. Im November 2019 schlug sich ein Jobcenter-Klient in Karlsruhe mit einem Sicherheitsmann, der Klient hatte zuvor eine Sachbearbeiterin bedroht. Im selben Monat attackierte ein Klient in Nürtingen einen Jobcenter-Mitarbeiter mit dem Hammer. Im Januar 2020 kam es zu einer Messerattacke auf eine Jobcenter-Mitarbeiterin in Rottweil.

Im Dezember 2015 schlossen Agentur für Arbeit und Jobcenter in Waiblingen für drei Stunden ihre Pforten wegen einer Amokdrohung eines Jobcenter-Klienten, bis die Polizei diesen festnehmen konnte. Nur vier Monate vorher hatte ein anderer Klient eine Bombendrohung ausgesprochen und die Beschäftigten der Schorndorfer Agentur für Arbeit in Angst und Schrecken versetzt. Auch dieser Droher konnte festgenommen werden. Eine Bombe wurde nicht gefunden.

„Zu Gewaltausbrüchen ist es zum Glück bislang bei uns nicht gekommen, zumindest nicht in der Zeit, seitdem wir hier sind“, sagen Karsten Bühl und Christine Käferle.

„Offenes Haus“: Trotz Umbau und Flüchtlingsdruck aus der Ukraine

Ja, es wurde umgebaut in der Mayenner Straße 60 und im Eingangsfoyer ein verglaster Doppel-Empfangsthresen (links Agentur für Arbeit, rechts Jobcenter) installiert. Auch die Lage der Sachbearbeiterbüros und die Verteilung auf die Stockwerke wurde verändert. „Eine Lehre der Corona-Pandemie war, dass Anliegen sehr gut telefonisch oder auch digital vorgebracht werden können, und für Lösungen nicht zeitkritischer Fälle generell Termine vorab ausgemacht werden sollten“, erläutert Karsten Bühl.

„Früher kamen alle ohne Termin und es wurde einfach zu eng.“ Nun würden am Empfang nur noch zeitkritische Notfälle zur Bearbeitung weiter in die Beratungsbüros geleitet. Laufkundschaft ohne Termin und Notfall bekomme einen Terminvorschlag – mit der Bitte dann wiederzukommen. „Das funktioniert in den allermeisten Fällen sehr gut.“ Die absolute Mehrheit der Kunden sei mit diesem Prozedere zufriedener, so Bühl.

Und ja: Der Zugang ukrainischer Flüchtlinge zum SGB II seit Juni habe mit einem Schlag zu einer immensen Mehrbelastung des Jobcenters Rems-Murr geführt. „Fast 3000 Ukrainer, ein Drittel unter 15 Jahre alt, insgesamt rund 1200 Bedarfsgemeinschaften, sind als Leistungsempfänger hinzugekommen. 1200 von 9800 Bedarfsgemeinschaften insgesamt. Dreiviertel der Laufkundschaft am Empfang sind Ukrainer.“

Aber: „Wir sind weiterhin ein offenes Haus. Niemand wird gehindert, zum Fahrstuhl zu gehen und in ein Büro im oberen Stockwerk zu fahren“, sagt Christine Käferle. Warum jedoch kam der Sachbearbeiter am 30. September aus dem Glaskasten heraus, lief T. hinterher und rief die Security dazu? „Herr T. wollte nicht akzeptieren, dass sein Anliegen, das kein Notfall war, nicht so schnell beschieden werden konnte und er zu einem späteren Termin wiederkommen sollte. Also bat ihn der Mitarbeiter zu gehen und rief auch den Sicherheitsdienst dazu.“ Dann eskalierte die Lage.

T. sieht die Sache so: „Es kann doch keiner jemandem verbieten, einen Vorgesetzten aufzusuchen, das ist keine Straftat. Es hat dem Sachbearbeiter bloß nicht gepasst, dass ich mit meinem Anliegen zum Direktor wollte, weil der hätte sich gefragt, warum kommt der mit seinem Kunden nicht klar. Hätten die mich nicht aufgehalten, wäre ich hoch, der Direktor war nicht da. Es wäre gar nichts passiert. Ich wäre am 5. Oktober zum Termin wiedergekommen. Alles wäre gut.“