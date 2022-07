Journalistenpreis der Diakonie für Pia Eckstein vom Zeitungsverlag Waiblingen

Pia Eckstein vom Zeitungsverlag Waiblingen hat den Diakonie-Journalistenpreis Baden-Württemberg in der Kategorie Print gewonnen. Ausgezeichnet wurde ihre Artikelserie „Karina und Kristina aus der Ukraine“. Die Redakteurin hat zwei aus der Ukraine geflüchtete Frauen aufgenommen und in fünf Beiträgen deren Ankommen bis hin zur Vermittlung in Arbeit geschildert.

„Sie versteht es, trotz ihrer persönlichen Nähe, das Thema aus der notwendigen Distanz zu betrachten“, heißt es in der Begründung der Jury. Der Autorin sei es gelungen, einen weit entfernten Konflikt in Bezug zur Region zu setzen. In Zeiten der Fassungs- und Sprachlosigkeit habe sie es geschafft, ihre Protagonistinnen „zum Sprechen zu bringen“.

In der Kategorie Hörfunkbeitrag kurz wird Dagmar Hempel ausgezeichnet, die in „Der Junge mit der Gitarre“ auf Antenne 1 den jungen Mann Ken vorstellt, der als Einsatzort für seinen Freiwilligendienst das Hospiz in Stuttgart gewählt hat. Preisträgerin in der Kategorie Hörfunkbeitrag lang ist Stefanie Meinecke.

„Neuanfang! Wenn es anders kommt im Leben.“ ist eine vierteilige Serie über Menschen, die an einem schweren Schicksal nicht zerbrechen, sondern mit Mut das Beste aus der Situation machen. In der Kategorie Fernsehen hat Max Kronawitter den Diakonie-Journalistenpreis gewonnen. In dem in der ARD ausgestrahlten Beitrag „Vom Bordell ins Jurastudium“ porträtiert er eine Frau, die als Schülerin über das Internet in die Fänge eines Zuhälters geriet.