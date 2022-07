Jubiläumsshow "30 Jahre Andrea Berg": Die besten Bilder vom Konzert in Aspach

Andrea Berg hat am Freitag (29.07.) und Samstag (30.07.) in Aspach ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum mit einer fulminanten Bühnenshow, vielen Freunden und Wegbegleitern gefeiert. Mit dabei waren unter anderem Maite Kelly, Nino de Angelo, Vanessa Mai, Beatrice Egli, Kerstin Ott und viele weitere Kollegen. Das ZDF hat die Show begleitet und aufgenommen – ausgestrahlt wird sie am Samstag, 6. August, um 20.15 Uhr im ZDF, ORF und SF. Wir haben Bilder der Jubiläumsshow zusammengestellt. Hier gelangen Sie direkt zur Bildergalerie.