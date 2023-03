Jugendamt Rems-Murr in Not: Immer mehr unbegleitete, minderjährige Geflüchtete

Junge Flüchtlinge machen keine Schlagzeilen: Von den 110 Kindern und Jugendlichen, die völlig auf sich allein gestellt auf der Flucht waren, kriegt die Öffentlichkeit wenig mit. Sie leben überwiegend in Jugendwohngruppen, Wohngemeinschaften oder Gastfamilien; einige von ihnen jedoch inzwischen auch in Gemeinschaftsunterkünften oder Pensionen. Dort gehören sie nicht hin.

Notlösung für äußerst Schutzbedürftige

Das Leben in Gemeinschaftsunterkünften kann nur eine Notlösung für junge Menschen sein, die eine gewaltige Last mit sich herumschleppen: ihre schlimme Fluchtgeschichte. Außer einem Dach über dem Kopf brauchen sie Betreuung, Hilfe und Unterstützung.

Junge Flüchtlinge machen dann Schlagzeilen, wenn etwas passiert. So wie Mitte März bei der Paulinenpflege in Winnenden, einem der Zufluchtsorte für UMA im Rems-Murr-Kreis. „In einer Wohngruppe für Jugendliche in der Ringstraße in Winnenden ist am Mittwoch ein Streit eskaliert“, hieß es im Polizeibericht. Ein 15- und ein 16-Jähriger waren am frühen Nachmittag zunächst verbal in Streit geraten. Nachdem sie sich kurz getrennt hatten, ging der 15-Jährige erneut zu seinem Kontrahenten und verletzte den 16-Jährigen mit einem Küchenmesser am Rücken. In dieser Wohngruppe leben Jugendliche aus unterschiedlichen Ländern zusammen, sie sprechen nicht dieselbe Sprache. Es kommt zu Missverständnissen, Streit – und einer Eskalation.

Seelische Not, Missverständnisse, Streit - und schlimme Folgen

Am Beispiel dieser Messerstecherei illustrierte Holger Gläss, Leiter des Kreisjugendamtes, die „riesengroßen Herausforderungen“, die die jungen Geflüchteten für den Rems-Murr-Kreis inzwischen darstellen. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat sich die Zahl der UMA im Rems-Murr-Kreis auf 110 verdoppelt. Eigentlich müsste der Landkreis nach dem Zuweisungsschlüssel des Landes sogar 132 junge Menschen aufnehmen. Doch Gläss und seinen Mitarbeitenden im Jugendamt sind die Hände gebunden. Beim besten Willen der freien Träger: Es fehlen schlicht die Fachkräfte, die sich um die UMA kümmern könnten. Weswegen sieben junge Geflüchtete inzwischen eben in einer Gemeinschaftsunterkunft untergebracht sind, sagte Holger Gläss im Jugendhilfeausschuss des Kreistages – ohne sein ungutes Gefühl dabei verbergen zu können. Sie würden zwar durch Fachkräfte der Freien Träger tagsüber ambulant betreut. Nachts und an den Wochenenden seien jedoch lediglich Security-Kräfte vor Ort.

Bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (UMA) handelt es sich überwiegend um junge Afghanen (39 Prozent) und Syrer (31 Prozent). Ukrainische Kinder und Jugendliche sind so gut wie keine darunter. Sie kommen mit ihren Eltern – oder auch mit Verwandten und Bekannten, so dass sie nicht zu unbegleiteten Minderjährigen zählen.

Am liebsten würde Gläss alle junge Geflüchtete in Familien unterbringen. Das wäre das Beste für sie. Doch welche Gastfamilie träumt von einem pubertierenden, traumatisierten jungen Mann? Oder von einem hörbehinderten Mädchen, das noch nie zur Schule ging und HIV-positiv ist? Just dieses Mädchen hat eine Gastfamilie gefunden – aber erst, nachdem das Jugendamt auch eine neue Wohnung für die Familie besorgt hatte.

Jede Woche kommen mehr UMA

Woche für Woche werden dem Rems-Murr-Kreis UMA zugewiesen. Mit dem Aufbau neuer Gruppen durch das SOS Kinderdorf, der Paulinenpflege Winnenden und die Aufnahme von UMA in der Gemeinschaftsunterkunft in Murrhardt konnten viele untergebracht werden, so Gläss. Dennoch stehe der Rems-Murr-Kreis aktuell immer noch bei einem Soll von minus 25. Die Zahl der in Baden-Württemberg lebenden UMA sei in den Jahren 2015/2016 höher gewesen, als es im Moment der Fall ist. Allerdings habe es damals rund 2000 betriebserlaubte Jugendhilfeplätze mehr als derzeit gegeben. So lebten zeitweise junge Geflüchtete im Schullandheim Mönchhof in Kaisersbach. Das, nunmehr frisch renoviert, kommt als Waldakademie für eine Flüchtlingsunterbringung nicht mehr infrage.

Landrat Richard Sigel: Engagiertes Team im Jugendamt

Das Hauptproblem sind nicht die Räume. Ein schneller Aufbau an zusätzlichen Plätzen scheitere aktuell fast immer daran, dass die freien Träger keine Fachkräfte für die Betreuung der UMA finden, heißt es in der Vorlage für den Jugendhilfeausschuss: „Dies und der weiterhin ungebrochen starke Anstieg der Zahl an UMA, die nach Baden-Württemberg kommen, machen deutlich, dass die Jugendämter, die für die Inobhutnahme der UMA zuständig sind, immer mehr an und über ihre Grenzen kommen.“

Vor dem Hintergrund der Messerstecherei in Winnenden sagte Landrat Richard Sigel über die Herausforderungen für das Jugendamt: „Oft wirkt es so, als laufe die Unterbringung von minderjährigen Geflüchteten, die alleine zu uns in den Rems-Murr-Kreis kommen, geräuschlos. Das liegt aber nicht daran, dass es keine Probleme gibt. Vielmehr haben wir im Jugendamt ein engagiertes Team, das sich frühzeitig und mit viel Herzblut kümmert, auch und gerade bei Konflikten und Problemfällen.“