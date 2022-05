Jugendfußball Rems-Murr: Trainer unter Missbrauchsverdacht gründet eigenen Verein

Ein Jugendtrainer wird bei seinem alten Verein suspendiert, weil der Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes im Raum steht – und gründet daraufhin einen neuen, quasi seinen eigenen Club; dem sich mehrere Eltern nebst ihren Kindern aus dem alten anschließen! Ein äußerst ungewöhnlicher Fall aus der Rems-Murr-Fußballszene.

Ein Kind offenbart sich – und ein Elternabend führt zu Zwist

Im Januar 2021 kam die Affäre ins Rollen (wir berichteten). Ein Junge, seinerzeit elf Jahre alt, offenbarte seinen Eltern, dass etwas geschehen sei. Der Verein erfuhr davon und suspendierte den Coach noch am selben Tag. (Handreichungen für Vereine hier.)

Worum genau es gehen soll, darüber schweigen die Club-Funktionäre – aber eins lassen sie durchblicken: Wenn es stimme, dass der Trainer bei sich in seiner eigenen Wohnung das Kind für die Schule lernen und wohl auch übernachten habe lassen, sei schon allein das „für uns bereits eine Grenzüberschreitung“ – egal, was danach geschehen sein mag oder auch nicht. (Ein nachvollziehbarer Standpunkt - mehr dazu, am Beispiel eines anderen Falles, hier.)

Die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln. Und der Verein berief für die betroffene Mannschaft einen Elternabend ein, um über den Grund der Trennung zu informieren. Doch bei dem Treffen tat sich ein Riss auf: Während manche Eltern die Suspendierung guthießen, reagierten andere enttäuscht und verärgert.

Denn der Mann habe, das räumen selbst Kritiker beim alten Verein ein, Begeisterung und Leidenschaft wecken können und die „Jungen richtig heißgemacht“; wenngleich es schon länger Stimmen gab, er stelle zu hohe Ansprüche und überfordere manche Kinder. Auch ging das Gerücht um, dass er in der Corona-Lockdownzeit, als der Spielbetrieb offiziell ruhte, privat Training auf einem Bolzplatz angeboten haben soll. Aber sportfachlich und trainingsmethodisch gilt der Mann unbestritten als sehr kompetent, gut ausgebildet (einschließlich DFB-Lizenz) und insofern ideal für motivierte, talentierte Kinder wie für ehrgeizige Eltern.

Ein neuer Verein: „Auf Wunsch von Spielern und Eltern“

Was nach der Enthüllung der Missbrauchsvorwürfe beim Elternabend geschah, beschreibt der geschasste Trainer selbst auf Anfrage so: Er habe beschlossen, „einen eigenen Verein“ zu gründen – und zwar „im Wesentlichen auf Wunsch“ von Spielern und Eltern aus dem alten Club. „Viele Gespräche“ mit ihnen und ihr „großer Zuspruch“ hätten ihn dazu bewogen.

Mittlerweile ist der neue Verein tatsächlich gegründet – und der Mann ist dort Vorsitzender, Jugendleiter, Chef-Scout, Chef-Trainer in Personalunion. Laut seiner Auskunft bilden aus dem alten Verein abgewanderte Spieler den „Großteil“ der Mannschaft. Zwei Spielerväter wirken gar im Organisationsteam als Funktionäre mit.

Einen Antrag auf Mitgliedschaft im Württembergischen Fußballverband und Zulassung zum Spielbetrieb, teilt der Mann mit, habe er bereits eingereicht. „Da wir alle Voraussetzungen erfüllen, gehen wir fest davon aus“, nach den Sommerferien in der neuen Saison mit einer Mannschaft antreten zu dürfen. Bereits jetzt bestreitet das Team Testspiele gegen etablierte Vereine.

Das Verfahren schwebt und schwebt: Ein äußerst unguter Zustand

Beim alten Club spielten die Kinder recht hochklassig, beim neuen werden sie ganz unten anfangen müssen, und es wird zunächst nur eine einzige Mannschaft geben, die bei den C-Junioren antritt – wobei der Coach zumindest momentan offenbar noch gar keinen kompletten Kader beisammenhat, womöglich nicht mal elf Spieler: Schon rein sportlich wirft die Vereinsgründung durchaus Fragen auf. Die aber natürlich vollkommen hinter der juristischen verblassen: Was ist mit dem Missbrauchsvorwurf?

Die Ermittlungen „dauern an“, antwortet die Staatsanwaltschaft auf Zeitungsanfrage. Es gehe um den Verdacht „des schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes“. Weitergehende Auskünfte „können derzeit nicht erteilt werden“.

Nicht bestätigt, nicht widerlegt: Das Verfahren schwebt seit bald anderthalb Jahren (in einem anderen aktuellen Fall dauerte es von der ersten Anzeige bis zum Ende der Landgerichtsverhandlung weniger als ein Jahr). Angesichts der Konstellation, die mit der Vereinsgründung eingetreten ist, mutet eine derart lange Hängepartie außerordentlich unglücklich an.

Denn gesetzt den Fall, der Mann sei unschuldig: Solange dennoch der Schatten des Verdachts auf ihm lastet, bleibt jeder Versuch eines Neuanfangs erschwert.

Gesetzt aber den Fall, der Mann sei schuldig: Dann muss die Vorstellung, dass er weiter mit Kindern arbeitet, die zu ihm in einem Vertrauens- und wohl auch sportlichen Abhängigkeitsverhältnis stehen, alle Alarmglocken ohrenbetäubend schrillen lassen; erst recht, weil derlei nun in einem Verein stattfindet, den der Mann selber führt, nicht mehr übergeordneten Kontrollinstanzen wie einem Abteilungsleiter oder Vereinsvorsitzenden ausgesetzt.

Aussage gegen Aussage: Zwei grundverschiedene Einordnungen

Der Anwalt, der den Jungen vertritt, betont: „Ich halte die Aussage meines Mandanten für sehr gewichtig.“ Mittlerweile werde sie „auch durch ein entsprechendes Gutachten gestützt“.

Mehr gibt er zwar nicht preis, aber es liegt auf der Hand, wovon er reden dürfte: In Sexualermittlungen steht oft Aussage gegen Aussage – sogenannte „aussagepsychologische Gutachten“ können bei der Beurteilung der Glaubwürdigkeit helfen, indem sie fachkundig bewerten, ob eine Beschuldigung erdacht, zusammenfantasiert, ungereimt wirkt – oder „erlebnisbegründet“, wie es im Fachjargon heißt: auf einem tatsächlichen kriminellen Geschehen basierend.

Aber auch der Beschuldigte legt sich auf Anfrage unserer Zeitung fest: Zwar bitte er um Verständnis, dass er sich nicht im Detail „zum laufenden Ermittlungsverfahren äußern werde“, aber „die Vorwürfe“ bestreite er „ausdrücklich und entschieden“. Deshalb habe er auch „keinen Grund“ gesehen, mit der Gründung eines eigenen Vereins „zu warten“, bis der Fall gerichtlich geklärt ist.