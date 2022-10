Jugendliche allein aufs Cannstatter Volksfest lassen? Tipps für Teenie-Eltern

Achterbahn fahren, Zuckerwatte essen, Bier trinken, Party machen. Das Cannstatter Volksfest ist für Jugendliche attraktiv. Und natürlich wollen Teenager nicht mit den Eltern auf den Rummel, sondern alleine mit Gleichaltrigen. Bei vielen Eltern schrillen bei diesem Wunsch die Alarmglocken. Wird der 13-Jährige sich von seinen älteren Kumpels verleiten lassen, Bier zu trinken? Wird die 15-Jährige im kurzen Dirndl von Fremden angequatscht oder gar begrapscht? Trinkt der 16-Jährige einen über den Durst? Werden die jungen Leute auf Betrunkene treffen, die Streit suchen?

Gesetzliche Regelungen und individuelle Abwägung

Diesen Befürchtungen gegenüber steht der Wunsch der Eltern, ihren Kindern zu vertrauen, sie zu selbstständigen Menschen zu erziehen, die ihre eigenen Erfahrungen sammeln dürfen. Was also soll man erlauben, was verbieten, an welche Auflagen knüpft man einen Besuch des Nachwuchses auf dem Volksfest sinnvollerweise? Das ist immer eine individuelle Entscheidung. Was erlaubt wird oder nicht, hängt unter anderem vom bestehenden Vertrauensverhältnis zwischen Kind und Eltern ab, vom Entwicklungsstand des Jugendlichen, von der Ängstlichkeit der Eltern und davon, was Eltern im Freundeskreis erlauben oder verbieten.

Doch es gibt auch einige Regelungen und Anhaltspunkte, an denen Eltern sich orientieren können – und, was die gesetzlichen Regelungen betrifft, sogar müssen. Die offiziellen Regelungen sind auf der Homepage des Cannstatter Volksfests so zusammengefasst: Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen sich nur in Festzelten aufhalten, wenn ein Erziehungsberechtigter sie begleitet. Kinder unter sechs Jahren dürfen sich ab 20 Uhr auch in Begleitung Erziehungsberechtigter nicht mehr in Bier- und Weinzelten aufhalten. Kindern unter 14 Jahren ist ab 20 Uhr der Aufenthalt auf dem Festgelände nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten gestattet. Jugendliche unter 16 Jahren dürfen sich ab 22 Uhr nur in Begleitung von Erziehungsberechtigten auf dem Festgelände aufhalten.

Nicht allein, sondern lieber in der Gruppe aufs Volksfest

„Grundsätzlich dürfen Kinder und Jugendliche aufs Volksfest“, sagt Polizeisprecher Rudolf Biehlmaier. Das Jugendschutzgesetz gibt dafür allerdings einen Rahmen vor, im Zusammenhang mit dem Volksfest sind besonders die Regeln zum Alkoholkonsum wichtig: Bier und Wein gibt es ab 16 Jahren, Schnaps ab 18 Jahren, das gilt übrigens auch fürs Rauchen. „Wir appellieren an die Eltern, ihren Kindern zwar einen Vertrauensvorschuss zu geben, aber auch an ihr Verantwortungsbewusstsein“, so Biehlmaier.

Es sollten feste Regeln abgesprochen werden, mit wem und wie lange Jugendliche auf den Cannstatter Wasen dürfen, und dies müsse auch kontrolliert werden. Nicht zuletzt sollten Eltern ihre Kinder dafür sensibilisieren, dass Gefahren auch außerhalb des Festplatzes lauerten, etwa beim und durch das weit verbreitete Vorglühen und auf dem Heimweg. „Wir empfehlen, dass Jugendliche in einer Gruppe gemeinsam mit Freunden hin und nach Hause gehen. So kontrollieren sie sich gegenseitig und passen aufeinander auf. Das hilft, Übergriffe zu verhindern. Außerdem können notfalls die Freunde helfen, wenn doch einer aus der Gruppe zu viel trinkt und die Kontrolle verliert.“

Auch Harry Müller, kommunaler Suchtberater des Rems-Murr-Kreises, empfiehlt, dass Jugendliche in kleinen Gruppen auf Veranstaltungen wie das Volksfest gehen. Außerdem sollten Eltern mit ihren Kindern klare Vereinbarungen treffen, wann diese spätestens zu Hause sein müssen und wie sie nach Hause kommen. „Wichtig ist, auch zu klären, wie man sich gegenseitig jederzeit erreichen kann“, sagt Müller. „Von Predigten kurz vor dem Event rate ich dagegen ab.“ In diesem Moment liege der Fokus der Jugendlichen auf anderen Dingen.

Viel wichtiger sei, schon frühzeitig im Alltag die Grundlage dafür zu schaffen, wie sich Jugendliche verhalten. So sollte man thematisieren, wie man Nein sagen kann, wenn es beispielsweise zu unerwünschten Berührungen kommt oder Gleichaltrige einen zum Weitertrinken animieren wollen. Beim Alkoholkonsum spielt die Vorbildfunktion eine wichtige Rolle, aber auch Gespräche darüber, dass man das Fest, die Gemeinsamkeit feiern sollte und der Alkohol zwar ein Teil sein darf, aber nicht die wichtigste Komponente sein sollte.

Zu viele Verbote erhöhen den Reiz

Und was tun, wenn der Teenager dann doch sturzbetrunken heimgetorkelt kommt? „Man sollte nicht panisch reagieren. Es gehört zur Entwicklung, dass Jugendliche Erfahrungen machen, sich austesten, Grenzen suchen.“ Natürlich sollte Alkoholkonsum auch nicht bagatellisiert werden, Eltern sollten durchaus mit ihren Kindern über ihre Sorgen und die Gefahren sprechen.

Harry Müller hält wenig davon, Jugendlichen aus Angst solche Unternehmungen zu verbieten: „Der Reiz wird nur größer. Irgendwann, spätestens mit 18, lassen sich die jungen Leute dann gar nichts mehr sagen und versuchen womöglich, alles nachzuholen“, gibt er zu bedenken.