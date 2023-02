Kärcher Winnenden hilft mit Großspende Erdbeben-Opfern in Türkei und Syrien

Massenhaft Stromgeneratoren, dazu Heizgeräte als Soforthilfe: Mit einer außerordentlich großen Sachspende hilft die Winnender Firma Kärcher den Menschen im Erdbeben-Katastrophengebiet in der Türkei und in Syrien. Dieser Soforthilfe sollen weitere Aktionen folgen.

150 dringend benötigte Stromgeneratoren und zehn leistungsstarke, mobile Heizgeräte von Kärcher Futuretech sind bereits auf dem Weg ins Krisengebiet. Mit dieser ungewöhnlichen Gerätespende - Material im Wert von insgesamt 287.000 Euro - unterstützt Kärcher in Kooperation mit den türkischen Hilfsorganisationen AHBAP und AFAD Menschen, die durch die Erdbeben ihr Zuhause verloren haben und in einer der provisorischen Zeltstädte untergekommen sind.

Bei dieser Soforthilfe soll es nicht bleiben, sagt Kärcher-Chef Hartmut Jenner

„Unsere Gedanken und unser aufrichtiges Mitgefühl sind bei allen betroffenen Menschen in der Türkei und Syrien“, sagt Hartmut Jenner, Vorsitzender des Kärcher-Vorstands. „Wir stehen im ständigen Austausch mit unseren türkischen Mitarbeitenden und Geschäftspartnern und planen gemeinsam mit ihnen bereits weitere Unterstützungsaktionen nach dieser ersten Soforthilfe.“

Der Stammsitz der türkischen Gesellschaft von Kärcher ist in Istanbul, so dass die 101 eigenen Mitarbeitenden nicht unmittelbar von den Erdbeben betroffen sind.

Kärcher Futuretech: Spezialisiert auf Katastrophenhilfe

Für schnelle Hilfe in Katastrophengebieten ist Kärcher nachgerade prädestiniert – die Kärcher Futuretech GmbH mit Sitz in Schwaikheim, ein Tochterunternehmen der Alfred Kärcher SE & Co. KG., entwickelt und produziert Systeme im Bereich Dekontamination, Wasserversorgung, mobile Verpflegung und Feldlager für sowohl militärische als auch zivile Einsätze. Die Systeme kamen beispielsweise 2015 nach dem fürchterlichen Erdbeben in Nepal zum Einsatz.

Damals starben etwa 9000 Menschen. Und 2020 bekam Kärcher Futuretech einen Zuschlag der Bundeswehr für die Lieferung von bis zu 400 modularen Feldküchen. Zu den Institutionen, die auf Produkte aus dem Hause Futuretech setzen, gehören unter anderem das Deutsche Rote Kreuz, die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit oder das Technische Hilfswerk (THW).