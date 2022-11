Kaltfront im Rems-Murr-Kreis: Ist bald mit Schnee zu rechnen?

Vielerorts strahlender Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 27 Grad: Der Oktober in Deutschland fiel 2022 ungewöhnlich mild aus. Damit sorgte er dafür, dass Heizkörper auf Sparflamme laufen oder sogar ganz ausbleiben konnten. Doch wie sieht es mit dem Wetter im Rems-Murr-Kreis an diesem Wochenende (04. - 06.11.) aus? Kommt jetzt eine Kältewelle auf uns zu? Wir haben beim Deutschen Wetterdienst (DWD) nachgefragt.

Am Donnerstag (03.11.) kommt es zu einem Tiefdruck über dem Kreis. In der Folge zieht in der Nacht eine Kaltfront durch. Dadurch regnet es am Freitag (04.11.). Im Verlauf des Freitags zieht der Regen zwar Richtung Osten weiter, dennoch werden Schauer erwartet – insbesondere in den Nachmittagsstunden. Mit Temperaturen zwischen 11 bis 12 Grad wird es frisch.

Am Samstag (05.11.) gibt es laut DWD weiterhin Regen. Gegen Mittag lockert sich das Wetter etwas auf und es wird mehr Sonne erwartet. Die Höchstwerte liegen hier bei 11 Grad.

Müssen wir bald mit Schnee rechnen?

Autofahrerinnen und Autofahrer aufgepasst: In der Nacht auf Sonntag (06.11.) verbreitet sich Bodenfrost. Direkt am Boden herrscht eine Temperatur unter 0 Grad. Die Lufttemperatur beträgt 1 bis 2 Grad. Am Sonntag bildet sich verbreitet Nebel. Tagsüber ist es meist heiter. Die Regenfelder lösen sich auf. Dennoch kann es regnen. Mit Temperaturen zwischen 12 bis 13 Grad wird es etwas wärmer als am Samstag. Auch wenn es in der Nacht abkühlt, ist am Wochenende laut DWD nicht mit Schnee zu rechnen.

Am Montag (07.11.) wird es wieder milder. Der DWD rechnet mit Temperaturen zwischen 16 bis 17 Grad.

Wetter.com: Teilweise kräftiger Regen

Auf dem Wetterportal Wetteronline.de wird für Freitag und Samstag einen Mix aus Sonne und Wolken vorausgesagt. Am Freitagabend fällt aus dichten Wolken Regen. Auch am Samstag muss mit Regenschauern gerechnet werden. Außerdem müssen wir uns auf kältere Temperaturen einstellen: Die Höchstwerte sinken von 15 Grad am Donnerstag auf 10 Grad am Samstag Am Sonntag werden Temperaturen von maximal 13 Grad erwartet.

Laut dem Wetterportal Wetter.com bringt eine Kaltfront am Freitag einen Temperatursturz. Teilweise soll es kräftig regnen. Am Samstag fallen die Temperaturen auf 10 Grad und es bleibt wolkig. Zum Sonntag hin wird es etwas freundlicher mit Höchstwerten von 13 Grad. Der Himmel bleibt leicht bewölkt.