Keine Chance für Automaten-Sprenger: Waiblinger Firma kann das Geld sichern

Lebensgefahr für die Menschen, zerstörte Gebäude, Feuer und zigtausend Euro Verlust: Geldautomaten-Knacker schlagen immer häufiger zu, gehen immer rabiater und zunehmend mit festem Sprengstoff vor. Die althergebrachten Schutzmaßnahmen in und an den Geldautomaten scheinen nichts mehr zu bringen. Gibt's eine Lösung? Ja. Und die Fachleute dafür sitzen in Hegnach.

Das Thema ist heiß: Pro 7 will filmen, das ZDF hat schon

Der ganz große Geldscheinblock – gute 30 Zentimeter lang – steht zum Angucken im Augenblick nicht zur Verfügung: Der Fernsehsender Pro 7 will ihn für einen Dreh haben. Das Thema ist heiß. Doch auch die kleineren Klötzchen zeigen: Damit kann kein Verbrecher mehr was anfangen. Geldautomaten in die Luft zu sprengen wäre bei dieser Technologie vollkommen sinnlos. Die Hegnacher Firma Knäble ist deutschlandweit die erste Firma, die diese Lösung an die hiesigen Banken bringen will.

Die Sprengungen der Geldautomaten werden erstens immer häufiger und zweitens immer gefährlicher. Denn zunehmend, das zeigen die Zahlen des Bundeskriminalamts, wird fester Sprengstoff verwendet. Der Landtagsabgeordnete Daniel Lindenschmid von der Rems-Murr-AfD hatte jüngst zum Thema eine Kleine Anfrage eingereicht. Anlass war eine Sprengung Ende März in einem Kaufhaus in Waghäusel-Wiesental im Landkreis Karlsruhe. Die Zerstörung damals war mächtig, der Schaden wurde auf über 100.000 Euro geschätzt.

Sachschäden in Millionenhöhe, Beute bei 17,1 Millionen

Tom Knäble, zukünftiger Geschäftsführer der Firma Knäble, weiß von noch viel höheren Schäden. Sie gehen, sagt er, in die Millionen. Das Bundeskriminalamt rechnet in seiner Statistik die Schäden an den Gebäuden in seinen Berichten gar nicht mit, listet auch keine Personenschäden auf. Allein für das Jahr 2020 allerdings, neuere Zahlen gibt es noch nicht, zählt das BKA bei deutschlandweit 61.126 Geldautomaten immerhin 414 Sprengungen. Die Tendenz ist seit Jahren steigend. Der Beuteschaden liegt 2020 bei 17,1 Millionen Euro. Die Nutzung von „festen Explosivstoffen“ – Täter verwenden immer häufiger einen Plastiksprengstoff namens Semtex – sei sprunghaft angestiegen.

Der Rems-Murr-Kreis ist von diesen Taten bislang noch ziemlich verschont. Die meisten Sprengungen finden in Nordrhein-Westfalen statt. Der Grund: Die meisten Täter kommen aus den Niederlanden und wollen nach ihrer Tat auch schnell – oft mit 300 Kilometern pro Stunde auf der Autobahn – dorthin wieder zurück. In den Niederlanden selbst mussten sie ihr Gewerbe aufgeben. Denn dort ist jene Technik, die Tom Knäble jetzt auch in Deutschland etablieren will, nach einer Unzahl von Geldautomaten-Sprengungen schon gang und gäbe. Die Folge: Die Automaten-Sprengungen sind zur Seltenheit geworden. In Deutschland aber, die Zahlen zeigen es, weiten die Täter ihren Aktionsradius zunehmend aus.

Es war eine niederländische Firma, Mactwin Security, die die Klebetechnik entwickelt hat. Das Ziel: Die Täter sollen gar nicht mehr versuchen wollen, ans Geld zu kommen. Solch Tun muss sinnlos werden.

Die alten Sicherungsmethoden bringen keine Sicherheit mehr: Gas-Ex, die Technik, mit der die ausreichende Einleitung des früher verwendeten Spreng-Gases verhindert wird, wird sinnlos, weil die Täter zunehmend auf festen Sprengstoff umsteigen. Das tun sie, weil die Tresorwände und die Mauern um die Geldautomaten immer massiver werden. Was zur Folge hat, dass die Sprengladungen immer größer und damit immer gefährlicher werden. Das ebenfalls althergebrachte Tinten-Einfärbesystem ist auch nicht sicher: Oftmals werden die Geldscheine damit nur so marginal markiert, dass der Farbklecks als Malerei eines Kindes durchgehen kann. Und außerdem gibt es längst chemische Reinigungen, illegale natürlich, die gegen einen Anteil an der Beute die Scheine wieder sauber waschen.

Klebstoff duscht wie in einer Sprinkler-Anlage auf die Scheine nieder

Mactwin Security setzt auf Klebstoff, der in feinen Röhrchen durch die in den Geldautomaten installierten Geldkassetten geleitet werden kann. Erfassen die Sensoren Erschütterungen, durch eine Sprengung oder durch Flexen am Tresor, löst das System aus und der flüssige Klebstoff wird, wie in einer Sprinkleranlage, über die in der Kassette gelagerten Geldscheine geduscht.

„Glue Fusion“ heißt das Ganze, also „Klebstoff-Verschmelzung“. Selbst wenn die Automatenknacker an die Geldkassette kommen sollten: Die Geldscheine sind unwiederbringlich hinüber. Sie sind zu einem festen Klotz zusammengebacken. Der Versuch, sie zu trennen, führt unweigerlich zu Fetzen.

Anders als in den Niederlanden löst das System hierzulande jedoch noch nicht die ganz große Erleichterung aus, sagt Tom Knäble. Die Bundesbank wolle sich nicht damit abfinden, dass Banken nach einem Angriff mit den Geldscheinblöcken kommen und erklären: Am Tag X war um YZ Uhr laut Geldautomatencomputer so viel Geld in der Geldkassette, um YZ Uhr und 1 Minute wurde gesprengt, das heißt: Wir wollen genau diese Summe wieder haben. Die Bundesbank, so Tom Knäble, will zählen und auf Echtheit prüfen können.

Die neue Technik: Eine Kante des Klebeklotzes bleibt unverklebt

Auch für dieses Ansinnen ist die Technik schon entwickelt: Zukünftig wird eine Kante des Klebeklotzes unverklebt bleiben. Zur genauen Analyse. Die Bundesbank prüft das Verfahren gerade.

Am Beispiel der Niederlande zeigt sich, dass Täter die Finger von den Geldautomaten lassen, die mittels eines Stickers darauf hinweisen, dass hier Klebstoff zum Einsatz kommt. Die Banken in Deutschland seien, sagt Tom Knäble, noch zögerlich. Zum einen sei man immer noch der Meinung, dass der alte Schutz reiche. Zum anderen schlügen die Bürokratie und die Versicherungs- und Zertifizierungsmentalität zu. Ein Verbot, die Klebstoff-Sicherung einzubauen, gebe es aber nicht.

Tom Knäble kann übrigens mit größter Wahrscheinlichkeit auch das Geheimnis lüften, das den Anschlag in Waghäusel-Wiesental noch umgibt und vor dem auch das Innenministerium bei seiner Antwort auf die Kleine Anfrage von AfD-Mann Daniel Lindenschmid kapitulierte: Warum flohen die drei Täter dort auf Motorrollern und nicht in PS-starken Boliden?

Die Flucht auf Motorrollern - des Rätsels Lösung

Die Gefahr, abseits der Autobahnen bei der nach einer Sprengung unweigerlich folgenden wilden Autoflucht im Straßengraben zu landen, ist wohl selbst für Geldautomaten-Knacker zu groß. So haben sie andere Strategien entwickelt, um ihr Tätigkeitsgebiet ausweiten zu können. Man fährt zum Beispiel auf Motorrollern zum Überfall, packt deren Taschen mit den erbeuteten Scheinen voll, steuert die Zweiräder dann in bereitstehende Transporter und fährt mit diesen ganz entspannt gen Grenze. Denn welche Polizeistreife würde die Räuber in so behäbigen Autos vermuten?