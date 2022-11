Kiloschwere Anklage gegen mutmaßlichen Drogendealer aus Winnenden

Mit dem Verkauf von fast 40 Kilo Marihuana und etwa 185 Gramm Kokain soll ein 31-Jähriger aus Winnenden rund 210.000 Euro Gewinn erzielt haben: und das, obgleich er legal in Lohn und Brot stand. Kiloschwer wiegt also die Anklage gegen den Winnender vor dem Stuttgarter Landgericht, der Drogen in den Raum Backnang und in den ganzen Rems-Murr-Kreis vertickt haben soll.

Bereits Mitte des Jahres war ein anderer, 28-jähriger Kryptodealer aus Winnenden verurteilt worden (wir berichteten).

Aufgeflogen durch Chat-Verläufe aus Messenger Encrochat

Aufgeflogen ist der 31-jährige Beschuldigte über Chatverläufe aus Kryptohandys des von der französischen Polizei geknackten Messengerdienstes Encrochat. In der Winnender Wohnung wurde nach Informationen von Staatsanwalt Thomas Rüstig zwar kein Kryptohandy gefunden, doch in diese Wohnung wurden Ermittler geführt durch Chatverläufe aus einem riesigen an das Bundeskriminalamt weitergeleiteten Datensatz.

Der ist so riesig, dass sich auch im Stuttgarter Landgericht die Akten stapeln, die im Falle des Winnenders auf Drogenverkäufe in den Raum Backnang bis nach Auenwald und in den ganzen Rems-Murr-Kreis hinweisen.

3,5 Kilo Marihuana in Schwaikheim aufbewahrt

Schwaikheim nannte die Stuttgarter Staatsanwaltschaft als einen Aufbewahrungsort für 3,5 Kilo Marihuana. Diese geht davon aus, dass der Angeschuldigte zwischen Juni 2020 und Februar 2021 an einem Gramm Kokain jeweils fünf Euro verdient hat und an den fast 40 Kilo Marihuana je nach Qualität beziehungsweise Reinheitsgehalt verschiedene Beträge. Pro Kilo Marihuana sollen es der Anklage zufolge mindestens 100 Euro gewesen sein. Den insgesamt aus Verbrechen erzielten Gewinn von rund 210.000 Euro versucht der Staat nun vom Angeklagten wieder einzutreiben, doch dieser beteuerte am ersten Verhandlungstag, er habe weder Geld noch Vermögen.

Nach der Geburt des Kindes mit Drogen aufgehört

Der Vorsitzende Richter der 18. Strafkammer, Wolfgang Wünsch, gab öffentlich bekannt, dass im Vorfeld des Prozesses ein Verständigungsgespräch zwischen der Staatsanwaltschaft und Strafverteidiger Dr. Markus Bessler versucht wurde. Bessler führte aus, an vergleichbaren Fällen gemessen sollte bei der Strafzumessung „mindestens eine Drei vor dem Komma stehen“, womit er eine Gefängnisstrafe ab drei Jahren meinte. Sein Mandant, so der Verteidiger, habe wegen der Geburt seines ersten Kindes mit den Drogen aufgehört und es sei auch kein Gutachten in Sachen Unterbringung in einer Drogenentziehungsanstalt nötig. Von Richter Wünsch zum Eigenkonsum befragt, gab der Winnender an, er konsumiere bereits seit drei Jahren keine Drogen mehr.

Aktenordner über Aktenordner mit Chatverläufen aus beschlagnahmten Handys, mit denen nicht telefoniert wurde, sondern Drogengeschäfte über den Messengerdienst Encrochat schriftlich vereinbart wurden: Nachdem die französische Polizei diesen Messengerdienst geknackt hatte, erfolgte der Bekanntgabe der Haftdaten zufolge am 4. Mai dieses Jahres die Festnahme des mutmaßlichen Dealers aus Winnenden und anschließend dessen Transport ins Untersuchungsgefängnis Stuttgart-Stammheim.

Insgesamt 65.000 Euro: Richter fragt nach größeren Darlehen

Bei der Vernehmung zu seiner Person ließ der Angeschuldigte über seinen Verteidiger mitteilen, er habe bis zur Festnahme mit einem Monatseinkommen von etwa 1900 Euro und einer Warmmiete von monatlich rund 900 Euro legal in Lohn und Brot gestanden. Auch seine Lebensgefährtin wolle nach der Geburt eines gemeinsamen Kindes wieder arbeiten.

Keine Schulden, aber auch kein Geld auf der Seite und kein Vermögen: Vor dem Hintergrund dieser Angaben fragte sich Richter Wünsch, was es mit zwei Darlehen über 15.000 Euro und über 40.000 Euro an Personen aus dem Umfeld des Winnenders auf sich hat. Davon habe er noch nichts zurückbekommen, lautete die Antwort des Beschuldigten. Auch bei einer Naturkosmetik-Firma sei er nur stiller Teilhaber und ein Auto besitze er in Ermangelung eines Führerscheins auch keines. Der Kontakt zu seiner Familie, die ihn regelmäßig in der Untersuchungshaft besuche, sei nach wie vor gut. Der Prozess wird am Montag, 14. November, ab 13.30 Uhr fortgesetzt.